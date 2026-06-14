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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل مناقشتها تحت القبة.. اللائحة تحدد قواعد التصويت على الموازنة الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

تستعد الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد  يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري.


وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات التصويت على بنود الموازنة ومشروعات قوانين الربط المالي كما تشترط موافقة المجلس على أي نقل للاعتمادات بين أبواب الموازنة المختلفة.

ضوابط التصويت على الموازنة العامة

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قد حددت ضوابط التصويت على الموازنة العامة للدولة.

ونصت المادة 154 من لائحة مجلس النواب على أن: يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط إعداد التقرير العام عن الموازنة العامة للدولة، للعرض على الجلسة العامة للمجلس في الفترة المقبلة.

الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب الموازنة العامة للدولة مشروع الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة

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