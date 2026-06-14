البرلمان يناقش ملف حملة الماجستير والدكتوراه وضعف شبكات المحمول

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة واجتماعات لجانه النوعية الأسبوع الجاري عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الدامي عضو المجلس عن دائرة الدلنجات بالبحيرة.

ويستعرض مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من عدد من النواب بينهم النائب محمد الدامي، بشأن سرعة استكمال خدمة الصرف الصحي بزاوية أبو شوشة بالجزء المتبقي والموجود على طريق عزبة سالم جبريل وربطهما بالمشروع بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وتطرح لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والنائب محمد الدامي بشأن ضرورة إدراج قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة حتى يتسنى تطوير كافة الخدمات الأساسية التي تفتقر لها بعض القرى، ورفع المعاناة عن المواطنين.

وتناقش لجنة القوي العاملة بمجلس النواب يوم الثلاثاء القادم موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الدامي وعدد من النواب بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 الخاصة بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، تمهيدا للاستفادة منهم داخل الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها المختلفة، وكذلك إعادة التسوية بالمؤهل الأعلى.

وقال النائب محمد الدامي في تصريحات صحفية اليوم أنه سيطرح في اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار الأسبوع الجاري طلب إحاطة بشأن دراسة موقف منطقة تل أبو الزرازير التابعة لقرية حمور بمركز الدلنجات وادراجها من عداد المناطق الأثرية، وكذا انهاء اجراءت إخراج وتسليم كلا من تل أم اللبن وتل آثار الكوم الأحمر بالمنشية الجديدة بمركز الدلنجات.



وأكد عضو مجلس النواب أنه حرصا على تحقيق مطالب الأهالي في دائرة الدلنجات بالبحيرة تقدم بطلبي إحاطة ستناقشهم لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب يوم الثلاثاء القادم لرفع كفاءة الطرق ورصفها حيث يتضمن طلب الإحاطة الأول الحاجة إلى الإنتهاء من أعمال رصف طريق الفرنية بدء من عزبة نسيم حتى كوبري الغرباوى بمركز الدلنجات، بينما طلب الإحاطة الثاني حول الحاجة إلى إدراج اعمال رفع كفاءة وتطوير لطريق دمنهور الدلنجات كوم حمادة بمحافظة البحيرة نظرا لسوء حالته.



وأوضح أنه على أجندة لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب طلب إحاطة تقدم به بشأن ضعف شبكات الهاتف المحمول الأربعة بمركز الدلنجات مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقوية هذه الشبكات بالمنطقة بما يخدم الأهالي.



وأضاف: في ملف المرافق ستناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب يوم الأربعاء القادم طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن عدم توفير الإعتمادات المالية اللازمة لنهو مشروع الصرف الصحي بقرية زهور الأمراء بمركز الدلنجات.



وأكد النائب أن هذه التحركات البرلمانية والنشاط المكثف يأتي انطلاقًا من حرصه على نقل مشكلات المواطنين إلى الجهات المختصة ومتابعة إيجاد حلول عملية لها، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات وتحقيق مطالب أهالي دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة.