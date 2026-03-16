هل يجوز التحدث مع الله بالعامية؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز التحدث مع الله بالعامية؟ سؤال يشغل بال الكثير من المسلمين خاصة فى الليالى الأخيرة من رمضان، حيث يرغب كثيرا من المسلمين أن يلجأوا إلى الله بالدعاء ولكن البعض لا يستطيع الدعاء بالطرق المعتادة ويخشى إذا قام بالدعاء بالعامية أن يكون فى ذلك فيه سوء أدب مع الله.

وفى هذا السياق قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه عندما يكلم العبد ربه سبحانه وتعالى ويدعوه ويخاطبه لا يشترط أن يكون ذلك بلغة معينة ولا طريقة معينة، والأهم والأفضل أن تكون طريقة مؤدبة تليق بمخاطبة الله عز وجل.

ولفت الى أن الله يسمع العبد حتى لو لم يتكلم بلسانه وكانت المناجاة قلبية، لأنه سبحانه وتعالى رب قلوب أي ينظر إلى قلبك.

وأوضح أن الألفاظ ما هي إلا قوالب للمعاني يعنى وسائل لإبراز ما كان فى الضمير، فسواء دعا الإنسان الله باللغة العربية أو العامية أو السنسكريتية حتى فكل هذا جائز ولكن المهم أن يدعو الله من قلبه.

وذكر أنه ينبغي على الإنسان أن يثق أن الله تعالى يتعامل مع القلب قبل أن يتعامل مع اللسان، فيدعوه سبحانه بالطريقة التي تريحه فى الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال "أنا وأمتى براء من التكلف" فأدعي زى ما تدعي وربنا يتقبل منا ومنك.

قالت دار الإفتاء المصرية إن التكلم مع الله باللغة العامية، والتخلي عن الأدعية المعتادة جائز، فدعاء الله ومخاطبته والحديث معه لا يشترط أن يكون بلسان معين، ولا بطريقة معينة.



وأضاف الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه في الدعاء مع الله يشترط أن تكون طريقة مؤدبة وتليق بمخاطبة الله، "ربنا هيسمعك حتى لو متكلمتش بلسانك واتكلمت بمناجاة قلبية.

دعاء ليلة القدر لنفسي

(( اللهم أقضي حاجتي وفك كربتي وانس وحدتي وفرج همي وطمئن قلبي يارب ))

(اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي).

(اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا).

دعاء ليلة القدر الذي أوصى به الرسول

قال الرسول عندما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها، فقال : قولي” اللّهم إنك عفو كريم تحبّ العفو فاعفُ عنا”.

ثلاث دعوات تمسكوا بها في هذه الأيام المباركة

1- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا (دعاء أوصى به الرسول صَلى الله عليه وسلم السيدة عائشة في العشر الأواخر).

2- اللهم انا نسألك الحسنى وزيادة (فالحسنى هي الجنة والزيادة هي لقاء الله فيها) .

3- اللهم بلغنا ليلة قدرك، وارزقنا فيها على قَدَر قدرك

(فقدر الله عظيم وربما يأتيك بدعائك هذا أضعاف ما تمنيت)