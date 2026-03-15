دعاء ليلة القدر الذي أوصى به الرسول .. اغتنم فضله وردّده الآن

شهادة خبرة| التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهتم بمهارات المستقبل
هل يبطل صيام المرأة بسبب ملابسها غير المحتشمة؟.. الإفتاء تجيب
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولي والقناة الناقلة
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 7415 جنيهًا
دعاء ليلة القدر لنفسي .. 7 كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
اعتراف بإسرائيل.. تفاصيل مقترح فرنسي لوقف الحرب بين الاحتلال ولبنان
هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. علاماتها ظهرت
قبل قمة رادس الليلة.. 5 عوامل تحسم حسابات الأهلي في مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا
شاهد.. استعدادات الأهلي لمواجهة الترجي التونسي
إيران تعلن اعتقال 20 شخصًا في أورميا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
موعد إجازة عيد الفطر في القطاعين الخاص والعام
أعراض وجود خلل في كهرباء القلب .. جمال شعبان يكشف
ديني

شيماء جمال

دعاء ليلة القدر الذي أوصى به الرسول.. يتحرى المسلمون ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان كما أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك يحرصون فى هذه الأيام على الاجتهاد والتقرب الى الله بشتى العبادات، عسى ان توافق اعمالهم الصالحة ليلة القدر،   التى هى خير من ألف شهر، وينالوا خيرا كثيرا،يرغبون فى معرفة دعاء ليلة القدر الذي أوصى به الرسول، وسوف نذكره فى السطور التالية.

جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها انها قالت: يا رسول الله أرأيت إن علمت اي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها ؟
قال: قولي “اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عني”

كما بينت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أيضا  أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَّمَها هذا الدُّعاءَ: «اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا».

كما جاء عن أكثر دعاء النبى في رمضان وغيره «ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفى الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار»

وللمسلم أيضا ان يدعو بما يشاء فى هذه الليلة المباركة.

كيفية إحياء ليلة القدر

عليك أخذ قسط من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا، وعدم الأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة، وعليك العزم على التوبة، والإكثار من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، والإقبال على الله عز وجل بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله عز وجل.

كما عليك الابتعاد عن المشاحنة وطلب العفو عن كل مَن أخطأت في حقهم، والتركيز على "الكيفية"، فليس المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ، وعليك الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله، وأيضًا ضرورة الحرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

كما عليك التيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكِّل حاجزًا، كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك، والإلحاح والإصرار على الدعاء فإن الله عز وجل يحب العبد المُلِحُّ بالدعاء، واستغفر الله عز وجل من كل ذنب ارتكبته واسأله أن يعفو عنك، وأكثرْ من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه، وأكثرْ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورددْ: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

وعليك ايضا الإكثار من طلب العتق من النار، والدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال، وأيضًا الدعاء بقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، والدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال

وعلينا  الإكثار من الدعاء حال السجود لان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأطلْ سجودك وتضرعك لربك فإن النبي قال: «وظهورُكم ثقيلةٌ من أوزارِكم فخفِّفوها عنها بطولِ سجودِكم»: لا تضيع أي فرصة واحذر من التقصير لحظة فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.

ويستحب قراءة ما تيسر من القرآن، فإحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حال صعود وهبوط، وأنه لابد من شكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة، ولا تنسَ أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع فالصدقة لها أجر عظيم».

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

مفاجاة.. كواليس جديدة لجريمة مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

الغندور

رسالة قوية من خالد الغندور بعد واقعة أحمد فتوح في الكونفدرالية الأفريقية

بحر الصين

تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟

أحد لاعبي الزمالك يشرب المياه أثناء المباراة

هل إفطار لاعبي الزمالك في مباراة اليوم جائز؟ .. الإفتاء والأزهر يحسمان الجدل

أسعار اللحوم

الكبدة البلدي بـ 350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 14 مارس 2026

بطاقة الرقم القومي

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 والأوراق المطلوبة

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

احترس .. مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

لوك بسيط.. كارولين عزمي تتألق في في أحدث ظهور| شاهد

لوك كاجوال.. مي حلمي تبهر متابعيها

ياسمين الخطيب

بعد وعكته الصحية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة اعتذار إلى هاني شاكر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

