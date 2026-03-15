ليلة القدر الثالثة 2026 الآن.. احذر 3 أفعال تحرمك فضلها أحدها بالصلاة

نشهد منذ ساعات وبالأخص عند أذان المغرب ليلة القدر الثالثة 2026 الآن ، وحيث تبدأ ليلة 25 من رمضان وهي ثالث الليالي الوترية بالعشر الأواخر ، والتي أخفى الله تعالى فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر ، لذا فهي من أعظم الليالي المباركة التي يتضاعف فيها أجر العبادات وثوابها، كما ورد بقوله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ» ومن ثم فإن الرجاء يكون على ليلة القدر الثالثة 2026 الآن ومنها يبدأ الطريق إلى النعيم في الدنيا والآخرة، ولعل الحديث عنها هو حديث الساعة في هذه الأوقات حيث تحين ثالث الليالي الوترية بالعشر الأواخر من رمضان ليلة 25 رمضان 2026 مغرب يوم أمس السبت، والتي قد تكون ليلة القدر الثالثة 2026 ، حيث إن معرفتها رفعت عن العباد وتم إخفاؤها في الليالي الوترية بالعشر الاواخر من رمضان ، لكن فضل ليلة القدر ومعرفته أخبرنا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحثنا على اغتنامه.

حددت دار الإفتاء المصرية ، الليلة الوترية الثالثة بالعشر الأواخر من رمضان ، وهي ليلة الخامس والعشرين من رمضان لعام 1447هـ - 2026 م، والتي ربما تكون ليلة القدر وبدأت من مغرب يوم أمس السبت إلى فجر اليوم الأحد .

وأوضحت“ الإفتاء” أن ليلة القدر الثالثة 2026 اليوم السبت ، منوهة بأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان على وجه القطع واليقين وفي أوتارها آكد ، لما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ( تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر) . رواه البخاري .

وأضافت أن ليلة القدر الثالثة 2025 الآن ، حيث بدأ رمضان 2026 يوم الخميس الموافق 19 من فبراير 2026 م، وعليه فإن العشر الأواخر من رمضان 2026 بدأت أول لياليها من مغرب الثلاثاء الماضي الموافق 20 من رمضان 1447 هـ، و10من مارس 2026 م ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة في أرجاء الجمهورية ووفقاً لما أعلنه الحساب الفلكي.

وبالتالي فإذا كانت ليلة القدر الأولى الثلاثاء ، فإن ليلة القدر الثالثة 2026 أمس السبت وبدأت من مغرب الموافق الرابع والعشرين من رمضان 1447 و 14 مارس 2026 وهو ليلة القدر 25 رمضان ، وبناءً عليه فإنه بدأت ثالث الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026 من مغرب أمس السبت وتمتد حتى أذان فجر اليوم الأحد.

فضل ليلة القدر

1- في ليلة القدر غفران للذنب لمن قامها محتسبًا الأجر عند الله عز وجل، فعنأبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال: «مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه» رواه البخاريُّ (35)، ومسلم (760).

2- و أنزل الله تعالى في ليلة القدر القرآن الكريم، قال تعالى: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ».

3-خصّ الله تعالى ليلة القدر بالبركة، قال تعالى: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ».

4- ومن فضل ليلة القدر أنها تُكتب فيها الأعمار والأرزاق للعام القادم، قال تعالى: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ».

5- ميّز الله العبادة فيها دون باقي الليالي، قال تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ».

6- تتنزّل الملائكة في ليلة القدر لتحفّ المسلمين، وتملأ الأرض بالخير والرحمة والمغفرة، قال تعالى: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ».

7- ليلة القدر تكون خالية من الشّر، وتكثر فيها الطاعة والخير، فهي سلام من الأذى كلّه، قال تعالى: «سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

8- من فضل ليلة القدر أنها تعوض أعمارنا القصيرة ، حيث إن ثواب العبادة فيها خير من ألف شهر.

9- في ليلة القدر يستجيب الله تعالى الدعاء ويقضي الحاجات ويحقق الأمنيات.

أفعال تحرمك فضل ليلة القدر

ورد أن ليلة القدر لها فضل عظيم ، لذا جاء حث النبي -صلى الله عليه وسلم- بتحري ليلة القدر واغتنام فضائلها ونفحاتها وخيراتها،إلا أن حال الناس اليوم في تحري ليلة القدر وإحيائها، لاغتنام فضائلها العظيمة، ليس على الوجه الذي يطيب به القلب وتسر به النفس، وأحوالهم منقسمة إلى فرق.

وقد وفق الله سبحانه وتعالى الفرقة الأولى للصواب، وهداها للصراط المستقيم، وهي التي أحيت ليلة القدر بما تيسر لها من العبادات والطاعات من قيام وصلاة وذكر وتلاوة قرآن ودعاء وتوبة وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك فرقة ثانية انتبهت لليلة القدر.

وأرادت اغتنامها وقيامها، لكنها ضلت عن الطريق الصحيح الذي يوصلها لذلك، "فاجتمعوا في الصلاة، وكانت صلاتهم كنقر الديكة، حتى إذا ما فرغوا التفوا حلقة يغنون ويضربون بالدفوف، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم قوم ثقل عليهم القرآن، وصعبت عليهم الصلاة، وزين لهم الشيطان فعلهم، بل ربما قاموا يرقصون أو يتمتمون، بطقوس ما أنزل الله بها كتابا، ولا أرسل بها نبيا".

أما الثالثة هي فرقة لاهية غافلة، لا تعرف لليلة القدر قدرا، ولا تغتنم مرورها لتصحح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، بل هي عن رمضان كله غافلة، فصيامها جوع وظمأ، وعادتها في اللهو والغفلة كما هي، بل ربما حتى مع المعاصي، والعياذ بالله.

فضل ليلة القدر وسبب تسميتها

ورد من فضل ليلة القدر وسبب تسميتها ، لأن الله تعالى يقدر أعمال العباد في ليلة القدر، وما سيقع معهم في عامهم المقبل، وقال القرطبي: «في ليلة القدر» قال مجاهد: في ليلة الحكم «وما أدراك ما ليلة القدر» قال: ليلة الحكم، والمعنى ليلة التقدير.

و سميت بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغيره ويسلمه إلى مدبرات الأمور وهو أربعة من الملائكة: إسرافيل وميكائيل وعزرائيل وجبريل عليهم السلام.

و فيما ورد عن ابن عباس قال: يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من رزق ومطر وحياة وموت حتى الحاج، قال عكرمة: يكتب حاج بيت الله تعالى في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم ما يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم وقاله سعيد بن جبير".

وقال النووي: "قال العلماء: وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، كقوله تعالى: «فيها يفرق كل أمر حكيم».

دعاء ليلة القدر

1. «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» .

2. اللهم اقسم لنا في ليلة القدر خير ما قسمت واختم لنا في قضائك خير ما ختمت واختم لنا بالسعادة فيمن ختمت .

3. اللهم إنا نسألك ببركة ليلة القدر العظيمة أن تحفظنا وأحبائنا من شرور الإنس والجن .

4. يارب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا .

5. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

6. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين وأعده علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية.

7. اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

8. اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

9. مضى الشّهر سريعًا ربي اغفر لنا تقصِيرنا على ما مضَى من رمضَان ، وأعنّا على ما تبقّى منه ، وبلغّنا ليلة القدر.

10. اللهم لا تحرمنا من فضل ليلة القدر، واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، واعفو عنا.