قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت
سعر الذهب يستقر اليوم 13-3-2026
تحرك حكومي مكثف لضبط المخالفين بمواقف السيارات ومستودعات البوتاجاز
ترامب يهاجم نيويورك تايمز: إذا قرأتم الصحيفة الفاشلة تعتقدون أننا لن ننتصر
حدث في 23 من رمضان .. هدم صنم اللات وانهيار الإمبراطورية الفارسية الساسانية
وزير الخارجية: أمن دول الخليج لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي
مصادر عسكرية إسرائيلية: لم يكن هدفنا تغيير النظام في إيران
موعد صرف معاش تكافل وكرامة وطرق الاستعلام بالرقم القومي
سعر الدولار يستقر اليوم 13-3-2026.. تعرف على الأسباب
يعيد مشهد تيتانيك.. تمثال لترامب وإبستين يثير الجدل في واشنطن
الدفاعات الجوية التركية تعترض صاروخا باليستيا استهدف قاعدة إنجرليك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

هل حدثت ليلة القدر أمس
هل حدثت ليلة القدر أمس
أمل فوزي

يبحث كثيرون سواء ممن أدركوا أو فاتتهم ليلة الثالث والعشرين من رمضان وهي ثاني الليالي الوترية بالعشر الأواخر، عن هل حدثت ليلة القدر أمس ؟ ، أي ليلة 23 رمضان 2026 ؟،أم لاتزال الفرصة قائمة ولدينا ثلاث ليالي وترية أخرى تصادف إحداها ليلة القدر، وذلك لما لهذه الليلة من فضل عظيم يتجاوز الألف شهر بأيامه ولياليه، وتتلخص إجابة السؤال عن هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليالي؟، في تحري علامات ليلة القدر كاملة فمن خلالها نستطيع الوصول لحقيقة هل حدثت ليلة القدر 2026 أمس أم مازال لدينا فرصة لإدراك ليلة القدر ، وحيث فاتت ثاني الليالي الوترية بالعشر الأواخر من رمضان ، ليتبقى ثلاث ليالي وترية قد تكون إحداها ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه العزيز : «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، لذا يتزايد البحث عن هل حدثت ليلة القدر أمس ؟ فبها وعليها الرجاء والأمل في العفو والعتق والفرج وتحقق الأحلام .

هل حدثت ليلة القدر أمس

ينبغي لمعرفة إجابة سؤال، هل حدثت ليلة القدر أمس في ليلة 23 رمضان 2026 ؟، التحقق من أمرين أولهما تاريخ ليلة القدر 2026 ، ومنها يتبين أن ليلة 23 رمضان هي ثاني الليالي الوترية بالعشر الأواخر من رمضان ، وبناء عليه قد تكون ليلة القدر، والأمر الثاني الذي يحدد هل حدثت ليلة القدر أمس أم لا ، هو علامات ليلة القدر العشرة ، التي من خلالها يتم الاستدلال على ليلة القدر وتحديد هل حدثت ليلة القدر أمس 23 رمضان 2025 بحسب كم علامة لها شاهدت أمس وصباح اليوم.

ليلة القدر 2026

حددت دار الإفتاء المصرية ، موعد ليلة القدر 2026، إنه  اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، إلا أنه بحسب الصحيح المشهور أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان يمكن حصرها في خمس ليالي وترية تبدأ من مغرب هذه الأيام الخمسة، فيمكن تحديد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 2026 وترقبها في هذه الأيام:

1. ليلة الحادي والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الميلادي و20 رمضان وتنتهي في فجر غد الأربعاء 11 مارس الجاري ميلاديا و21 من رمضان الهجري.

2. ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وبدأت من مغرب يوم الخميس الموافق 12 مارس الميلادي و22 من رمضان ، وتنتهي في فجر الجمعة الموافق 13 مارس الجاري ميلاديًا و23 رمضان الهجري.

3. ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب اليوم السبت الموافق 14 مارس الميلادي و24 رمضان، وتنتهي في فجر الأحد الموافق 15 مارس الجاري ميلاديًا و25 رمضان.

4. ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق 16 مارس ميلاديًا و26 من رمضان ، وتنتهي فجر الثلاثاء 17 مارس الميلادي ويوم 27 رمضان بالهجري.

5. ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 18 مارس الميلادي و28 رمضان، وتنتهي في فجر الخميس الموافق 19 مارس لعام 2026 م، و29 رمضان لعام 1447هـ.

علامات ليلة القدر

لعل هذا التساؤل تتلخص إجابته في علامات ليلة القدر ، فمن عرفها فإنه يعرف إجابة كيف نستدل على ليلة القدر والذي يتم من خلال تحري هذه العلامات لتبين ما إذا كانت ليلة القدر وقعت في أي ليلة من الليالي الوترية، وهي:

1. أن ليلة القدر ليست حارة ولا باردة ، أي أن جوها معتدل.

2. من علامات ليلة القدر قوة الإضاءة في تلك الليلة وهذه العلامة قد لا يشعر بها أهل المدن لكثرة المصابيح بالشوارع.

3. الرياح تكون ساكنة في ليلة القدر.

4. قد تراها في المنام كما حدث مع بعض السلف الصالح.

5. لا يحل لشيطان أن يخرج فيها حتى الفجر، ولا يستطيع الإيذاء.

6.من علامات ليلة القدر الطمأنينة أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر.

7. الشعور بلذة القيام في هذه الليلة ، فيما ورد عن بعص الصحابة -رضوان الله تعالى عنهم-.

8.الشمس تطلع صبيحتها حمراء ضعيفة ليس لها شعاع صافية، كما القمر البدر.

9.لا ينزل فيها النيازك والشهب.

10. يوفق الشخص فيها بدعاء لم يقله من قبل.

هل حدثت ليلة القدر أمس هل حدثت ليلة القدر حدثت ليلة القدر أمس هل ليلة القدر أمس ليلة القدر أمس حدثت ليلة القدر ليلة القدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

عقار حي الإسكندرية

رخصة بناء وإزالة .. سكان عمارة المنتزه: فوجئنا باقتحام شققنا وتحطيمها

دعاء ليلة القدر - ادعية ليلة القدر

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات رددها النبي شاملة للخيرات.. وأفضل 310 أدعية مستجابة

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

الفيديو المتداول

العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص

هانى شاكر

رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج

هجمات سيبرانية

اشتعال النار الرقمية.. قراصنة إيرانيون يزرعون الفوضى في إسرائيل والسعودية والكويت

نتنياهو

نتنياهو : النظام الإيراني يقترب من السقوط.. ويجب خروج الشعب إلى الشوارع

ترشيحاتنا

منير نخلة

منير نخلة : أول مليون أرباح حقيقي حصلت عليه في 2014.. والنجاح لا يُقاس بالمال وحده

مجلس النواب

برلماني: إلغاء التكليف بالنسبة للأطباء يضر المجتمع

مضيق هرمز

عبد الرحيم علي: تهديد المرشد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز يهدف لإشعال أزمة اقتصادية عالمية

بالصور

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد