تحذير جوي: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر وعواصف ترابية تضرب البلاد مساء اليوم
الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون
وصل باريس.. نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات
هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟
510 قوافل بيطرية مجانية خلال شهري يناير وفبراير
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
تحويلات ومسارات بديلة.. بدء الغلق الكلي لشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان
سلطنة عمان.. مقـ.تل شخصين جراء سقوط مسيرتين في ولاية صحار
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة
هل فوات وجبة السحور عذر يبيح معه الفطر.. المفتي السابق يحسم الجدل
صراع في البيت الأبيض بسبب حرب إيران.. ومساعدو ترامب يحذرون من خسائر فادحة
مصادر: أمريكا استهلكت ذخائر بالغة الأهمية منذ بدء الحرب في إيران

محمود نوفل

نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز”، عن 3 مصادر مطلعة القول إن الولايات المتحدة استهلكت منذ بدء العملية في إيران ذخائر بالغة الأهمية تكفي لـ "سنوات".

وكانت تقارير متعددة أفادت بأن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أبلغوا أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن تكلفة الحرب على إيران بلغت أكثر من 11.3 مليار دولار في الأيام الستة الأولى فقط.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف عن تكلفة الحرب، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على الإحاطة المغلقة التي عُقدت  الثلاثاء.

ووفقًا للتايمز، فإن هذا الرقم لا يشمل العديد من التكاليف المرتبطة بالعملية، مثل تجهيز المعدات العسكرية والأفراد قبل الضربات الأولى ولهذا السبب، يتوقع المشرعون أن يرتفع الرقم بشكل كبير مع استمرار البنتاجون في حساب التكاليف المتراكمة خلال الأسبوع الأول من العمليات العسكرية على إيران.

وتشير عدة تقارير إلى أنه من المتوقع أن يقدّم البيت الأبيض طلبات تمويل إضافية للحرب، على الرغم من ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة لديها "إمدادات غير محدودة تقريبًا" من الذخيرة المتوسطة والعالية الجودة التي تُستخدم بشكل أساسي في الحرب.

لم تُقدّم الإدارة الأمريكية تقديرًا علنيًا لتكلفة النزاع، وقدّمت تصريحات مُربكة بشأن جدوله الزمني.

وقال ترامب يوم الأربعاء إننا "انتصرنا" في الحرب، لكن الولايات المتحدة ستظلّ في القتال "لإتمام المهمة".

