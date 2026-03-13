الطقس اليوم.. منخفض سطحي يضرب البلاد وتقلبات حادة

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، حالة من التقلبات الجوية، حيث تتأثر البلاد بمرور منخفض سطحى يعمل على نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، كما يتزامن معه مرور غطاء سحابى يصاحبه فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء .

كما متوقع، خلال الطقس اليوم، أن تتدهور الرؤية الأفقية نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد إلى أقل من ١٠٠٠ قد تصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى اعتبارا من مساء اليوم الجمعة.

نصحت هيئة الأرصاد المواطنين، بضرورة توخي الحذر من نشاط الرياح القوى على بعض المناطق، ونوهت إلى ضرورة الابتعاد عن اللوحات الإعلانية، المنازل المتهالكة و الأشجار.

ونصحت هيئة الأرصاد، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج، فضلا عن نصحت السائقين، بضرورة القيادة بحذر على الطرق أثناء انخفاض الرؤية الأفقية.

