رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج

أكدت الإعلامية الكويتية مى العيدان وصول الفنان هانى شاكر ، إلى باريس رفقة زوجته ليتلقى علاجه الكامل، وأن جميع ما يتداول بشأن تدهور حالته الصحية هو فقط إشاعات كاذبة.

وكتبت مى العيدان عبر حسابها على منصة x ، قائلة" حصريا وتنويه وتنبيه : الفنان الكبير هاني شاكر بخير ولله الحمد وهو حاليا وصل إلى باريس بالسلامة بصحبة زوجته السيدة نهله على متن طيارة خاصه لتلقي العلاج في احد المستشفيات المتخصصة هناك ولا يوجد أي صحة للأخبار الكاذبة والإشاعات والخطاء ليس من الصفحات الوهمية والتي تدعي انتسابها للفن بل الخطأ بالدرجة الأولى يأتي على رجل الأعمال الكبير محسن جابر الذي كان للأسف مصدر لتغذية تلك الشائعة السوداء التي تلقفتها صفحات السوء لكسب المشاهدات على حساب فنان كبير بحجم هاني شاكر الذي يمتلك قاعدة فنية كبيرة ومحبين داخل وخارج المجال الفني . . كيف لرجل أعمال متخصص مثل محسن جابر وبمهنيته العاليه بهذا المجال ان يروج لمثل تلك الشائعات التي تضر المريض اكثر من الدعاء له الذي هو بحاجه لحوحه له".

وأصدر الحساب الرسمي للفنان هانى شاكر عبر انستجرام بيانا صادر من نقابة المهن الموسيقية بشأن تطورات حالته الصحية.

وجاء فيه كالاتى: بيان هام

صادر عن نقابة المهن الموسيقية -نحمد الله ونشكره على إستقرار الحالة الصحية للفنان الكبير هانى شاكر

ونود أن نُعلن للسادة الزملاء موسيقيين مصر والعالم العربى و جمهور ومحبي الفنان الكبير هاني شاكر أن حالته الصحية مستقرة والحمد لله وقد شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بفضل الله ثم بفضل الرعاية الطبية التي يتلقاها.

ومن المقرر أن يتوجه الفنان الكبير خلال الساعات المقبلة إلى فرنسا وذلك لاستكمال بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان بشكل تام على حالته الصحية وفقًا لتوصيات الأطباء

وتتقدم النقابة بخالص الشكر والتقدير لكل من سأل واطمأن ودعا له بالشفاء العاجل .. داعين الله أن يتم عليه نعمة الصحة والعافية ويعود إلى أهله و جمهوره ومحبيه في أقرب وقت.