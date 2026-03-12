الحالة استقرت.. نقابة المهن الموسيقية تكشف تطورات الحالة الصحية لهانى شاكر

أصدر الحساب الرسمي للفنان هانى شاكر عبر انستجرام بيانا صادر من نقابة المهن الموسيقية بشأن تطورات حالته الصحية.

وجاء فيه كالاتى: بيان هام

صادر عن نقابة المهن الموسيقية -نحمد الله ونشكره على إستقرار الحالة الصحية للفنان الكبير هانى شاكر

ونود أن نُعلن للسادة الزملاء موسيقيين مصر والعالم العربى و جمهور ومحبي الفنان الكبير هاني شاكر أن حالته الصحية مستقرة والحمد لله وقد شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بفضل الله ثم بفضل الرعاية الطبية التي يتلقاها.

ومن المقرر أن يتوجه الفنان الكبير خلال الساعات المقبلة إلى فرنسا وذلك لاستكمال بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان بشكل تام على حالته الصحية وفقًا لتوصيات الأطباء

وتتقدم النقابة بخالص الشكر والتقدير لكل من سأل واطمأن ودعا له بالشفاء العاجل .. داعين الله أن يتم عليه نعمة الصحة والعافية ويعود إلى أهله و جمهوره ومحبيه في أقرب وقت.

نادية مصطفي تكشف تطورات الحالة الصحية لهانى شاكر

كشفت الفنانة نادية مصطفى، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، تفاصيل سفر الفنان هاني شاكر للخارج لاستكمال علاجه.

وقالت نادية مصطفى: “ردًا على ما تم تداوله من شائعات حول سفر الفنان الكبير هانى شاكر إلى الخارج بسبب فشل الأطباء فى علاجه داخل مصر، تواصلت معى السيدة زوجته أختى الغالية التى نفت هذه الأخبار جملةً وتفصيلًا، وأكدت أن ما قام به الأطباء المعالجون يُعد بمثابة معجزة طبية نظرًا لخطورة الحالة التى كان يمر بها، وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ولكل الأطباء القائمين على علاجه، ولكل العاملين بالمستشفى على ما بذلوه من جهد ورعاية فائقة”.

وأضافت: “وخصّت بالشكر الدكتور عادل طلعت لما قدمه من اهتمام ورعاية ومساندة نفسية لها وأسرتها، وخصت بالشكر الدكتور عبد الرحمن لطفى الذى أجرى العملية الجراحية فى ظروف شديدة الصعوبة والخطورة وقام بمعجزة حقيقية، وكذلك الفريق الطبى المتابع للحالة: الدكتور حسام غنيم، والدكتور رائف حسنى، وفريق الأطباء بوحدة الرعاية المركزة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد طاهر".

وتابعت: “كما أكدت أن قرار السفر إلى الخارج لا علاقة له بما يُشاع، وإنما يأتى فقط لاستكمال مرحلة الاستشفاء والعلاج والنقاهة، بعد تحسن حالته الصحية بفضل الله ثم بجهود الأطباء فى مصر”.