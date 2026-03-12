بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية .. إقبال على مسابقة "خريجي الأزهر" لحفظة القرآن

شهدت فعاليات اليوم الثاني من تصفيات مسابقة حفظ القرآن الكريم، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية، إقبالًا كبيرًا من المتسابقين من الطلاب المصريين والوافدين، الدارسين بالأزهر الشريف، وذلك في إطار المنافسات التي تقام لاختيار أفضل حفظة لكتاب الله من المتسابقين، تحت سن 18 عامًا.

وواصلت لجان التحكيم أعمالها لليوم الثاني على التوالي، حيث خضع المتسابقون للاختبارات النهائية في حفظ القرآن الكريم، وسط أجواء من الجدية، وروح التنافس الشريف، بين المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات.

من جانبه، أكد سعد المطعني، المشرف العام على المسابقة، ومدير إدارة الإعلام بالمنظمة، أن فعاليات اليوم الثاني شهدت حضورًا مميزًا، ومشاركة واسعة من الطلاب المصريين والوافدين، مشيرًا إلى أن المسابقة تعكس حرص المنظمة على دعم وتشجيع حفظة القرآن الكريم، ورعاية المواهب القرآنية بين طلاب الأزهر.

وأضاف أن لجان التحكيم تواصل أعمالها وفق معايير دقيقة، لتقييم مستوى الحفظ والتلاوة لدى المتسابقين، تمهيدًا لاختيار أفضل المشاركين في كل مستوى من مستويات المسابقة، وإعلان النتائج، وتكريم الفائزين خلال الفترة المقبلة.