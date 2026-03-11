بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية.. المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تطلق المسابقة الرمضانية السنوية لحفظة القرآن الكريم

تحت رعاية الإمام الأكبر، أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انطلقت اليوم اختبارات المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية، بمشاركة الطلاب المصريين والوافدين، الدارسين بالأزهر الشريف، ممن لا يزيد عمرهم على 18 عامًا.

مسابقة حفظ القرآن الكريم

وتتضمن المسابقة مستويين رئيسين؛ حيث يشمل المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، بينما يتضمن المستوى الثاني حفظ نصف القرآن الكريم، بما يتيح الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الطلاب، وفق مستوياتهم المختلفة في الحفظ.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المسابقة، بإجراء مرحلة التصفية النهائية بين المتسابقين الذين اجتازوا الاختبارات الأولية، وذلك لاختيار أفضل المتسابقين في كل مستوى من مستويات المسابقة، تمهيدًا لإعلان الفائزين وتكريمهم، تقديرًا لتميزهم في حفظ القرآن الكريم.

تعزيز روح التنافس الإيجابي

وتعكس هذه المسابقة، اهتمام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر برعاية المواهب القرآنية، من طلاب الأزهر المصريين والوافدين، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم في حفظ كتاب الله، وإتقان تلاوته.

وتأتي المسابقة، والتي تعقد فعالياتها بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، في إطار جهود المنظمة المستمرة لدعم حفظة كتاب الله، وتشجيع النشء والشباب على الارتباط بالقرآن الكريم حفظًا وتدبرًا، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية.