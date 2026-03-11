أبطال آسيا.. فيسيل كوبي يجدد الفوز ويتأهل وعبور تاريخي لجوهور دار التعظيم

تأهل فيسيل كوبي الياباني إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تجديد فوزه على ضيفه إف سي سول الكوري الجنوبي بهدفين لواحد في إياب ثمن النهائي.

تريك كليمالا وضع سول في المقدمة بافتتاحه التسجيل في 23، هذا التقدم بقي لغاية الدقيقة 78 حين أدرك يويا أوساكو التعادل لفيسيل كوبي قبل أن يتقدم الفريق الياباني بالنتيجة بهدف يوسوكي إيديغوشي في الدقيقة 89 ليحسم بذلك كوبي مباراتي الذهاب والإياب بمجموع 3-1 ويضمن بالتالي عبوره إلى دور الثمانية.

وحقق جوهور دار التعظيم الماليزي عبوراً تاريخياً لربع النهائي رغم خسارته إياباً على أرض سانفريس هيروشيما الياباني بهدف دون رد، حمل توقيع كوسوكي كينوشيتا) من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

هدف لم يكف سانفريس لتدارك خسارة الذهاب بهدف لثلاثة، حيث استفاد جوهور من هذا الفوز ذهاباً ليبلغ ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.