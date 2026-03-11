قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 23 رمضان
القوات المسلحة الإيرانية: في حال تهديد موانئنا فجميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا
رزان جمال: أرغب في العمل مع الفنان محمد رمضان.. وفيلم الأسد سيجمعني معه
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة لاكورنيا
رزان جمال تكشف لـ رامز جلال: «نفسي أغنّي مع شيرين»
بيراميدز يخوض أولي تدريباته في العاصمة المغربية الرباط
عمرو الليثي: السعادة الحقيقية في الرضا.. وطفلة تعطي درسًا مؤثرًا في معنى النِعَم
رسميا 5 أيام إجازة لـ "عيد الفطر".. إليكم الموعد بالتفصيل
الزراعة تطلق مبادرة لتأهيل الشباب من ذوي الهمم اقتصاديا
«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبطال آسيا.. فيسيل كوبي يجدد الفوز ويتأهل وعبور تاريخي لجوهور دار التعظيم

فيسيل كوبي
فيسيل كوبي
حسام الحارتي

تأهل فيسيل كوبي الياباني إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تجديد فوزه على ضيفه إف سي سول الكوري الجنوبي بهدفين لواحد في إياب ثمن النهائي.

تريك كليمالا وضع سول في المقدمة بافتتاحه التسجيل في 23، هذا التقدم بقي لغاية الدقيقة 78 حين أدرك يويا أوساكو التعادل لفيسيل كوبي قبل أن يتقدم الفريق الياباني بالنتيجة بهدف يوسوكي إيديغوشي في الدقيقة 89 ليحسم بذلك كوبي مباراتي الذهاب والإياب بمجموع 3-1 ويضمن بالتالي عبوره إلى دور الثمانية.

وحقق جوهور دار التعظيم الماليزي عبوراً تاريخياً لربع النهائي رغم خسارته إياباً على أرض سانفريس هيروشيما الياباني بهدف دون رد، حمل توقيع كوسوكي كينوشيتا) من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

هدف لم يكف سانفريس لتدارك خسارة الذهاب بهدف لثلاثة، حيث استفاد جوهور من هذا الفوز ذهاباً ليبلغ ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

فيسيل كوبي الياباني دوري أبطال آسيا إف سي سول الكوري الجنوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

حادث تصادم بين سيارات على الطريق الأوسطي

وجود إصابات.. حادث تصادم بين عدد من السيارات على الطريق الأوسطي

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لمطاردة 3 أشخاص لرجل وزوجته بالإسكندرية

فرد الأمن

حجز الحكم على رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 22 .. حنان مطاوع تقتل احمد كشك ومصطفى خاطر يبتزها

حنان مطاوع ومحمد عادل إمام
حنان مطاوع ومحمد عادل إمام
حنان مطاوع ومحمد عادل إمام

هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال
.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال
.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال

محافظ الشرقية يفاجئ مواقف سيارات الأجرة العمومية بالأحرار للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لعزومة بسيطة.. طريقة عمل دجاج كريسبي محشي جبنة

طريقة عمل دجاج كريسبي محشي جبنة
طريقة عمل دجاج كريسبي محشي جبنة
طريقة عمل دجاج كريسبي محشي جبنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد