كارولين عزمي: والدي رفض دخولي التمثيل وكان هيسحب ملفي من معهد الفنون المسرحية

كشفت الفنانة كارولين عزمي تفاصيل، موقف أسرتها من دخولها مجال التمثيل، مؤكدة أنها الوحيدة في عائلتها التي اختارت طريق الفن رغم رفض والدها في البداية، قائلة إنها لا تمتلك أي شخص في عائلتها له علاقة بالمجال الفني، موضحة أن والدها كان يرسم لكل فرد من أبنائه طريقًا محددًا يسير عليه، بينما التزم أشقاؤها بهذا الطريق، لكنها قررت أن تسلك مسارًا مختلفًا.

وأضافت كارولين عزمي، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، عبر شاشة «القاهرة والناس»: «أنا ليس لدي شخص له علاقة بالفن، ووالدي كان يرسم لكل شخص طريق، وإخواتي مشيوا على الطريق وأنا طلعت برا الخط»، موضحة أنها أخبرت والدها برغبتها في التمثيل، لكنه لم يكن مقتنعًا بالأمر، وكان يرى أن دخول هذا المجال ليس خيارًا حقيقيًا، لذلك رفض الفكرة في البداية.

قررت التقدم إلى المعهد العالي

وتابعت: «رغم ذلك قررت التقدم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، لكنها لم توفق في السنة الأولى، تمكنت من النجاح في العام التالي، لكني كنت اشعر بالخوف من إخبار والدها بسبب شخصيته الصارمة، والدتها كانت الداعم الأكبر لها في تلك الفتر، عندما أخبرت والدي بنجاحها، نشبت مشكلة كبيرة بينهما، كان يريد سحب ملفها من المعهد».

وقالت كارولين عزمي: «قالي هسحب الملف من معهد الفنون المسرحية، وده كان صدمة بالنسبة لي»، مؤكدة أن والدها يتمتع بشخصية قوية وكان يعاقب أبناءه على أي خطأ، مشيرة إلى أن والدها لم يكن يعتدي عليها بالضرب، موضحة أنه كان يضرب إخوتها الذكور فقط، بينما كانت العقوبات بالنسبة لها ولشقيقاتها تعتمد على أساليب أخرى أكثر صرامة من الضرب، مؤكدة أن أسلوبه في التربية كان قائمًا على الانضباط الشديد.