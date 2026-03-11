قداسة البابا تواضروس يلتقي نيافة الأنبا دميان ووفدا من ألمانيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة ، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا دميان مطران شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، وبرفقته وفد ألماني جاء لزيارة مسار العائلة المقدسة بمصر، طلبوا نيل بركة لقاء قداسة البابا.

يمثل مسار العائلة المقدسة أحد أهم المعالم الروحية والتاريخية في مصر، حيث يجمع بين البعد الديني والتراثي، ويتيح للزوار فرصة التعرف على الإرث المسيحي العريق في البلاد.

كما يسهم هذا المسار في تعزيز السياحة الدينية ونشر قيم المحبة والتعايش بين الشعوب المختلفة، ليبقى شاهدًا حيًا على تاريخ مصر المسيحي عبر العصور.