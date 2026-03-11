بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ موجة واسعة من الضربات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال إنها استهدفت ما وصفه بـ"بنى تحتية تابعة لحزب الله".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الهجمات تأتي رداً على الهجوم الصاروخي الذي أطلقه "حزب الله" في وقت سابق من مساء الأربعاء باتجاه شمال إسرائيل.

وكان "حزب الله" قد أعلن إطلاق سلسلة هجمات صاروخية تحت مسمى "عمليات العصف المأكول"، في تصعيد عسكري جديد على الجبهة الشمالية مع إسرائيل.

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي التي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أطلق الحزب أكثر من 100 صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق في شمال إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مدينة حيفا ومناطق الجليل وهضبة الجولان.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الصواريخ أطلقت من عدة مواقع داخل لبنان، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يعد الأكبر من نوعه الذي ينفذه "حزب الله" منذ تصاعد التوترات العسكرية خلال الفترة الأخيرة.