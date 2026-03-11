مسلسل رأس الأفعى الحلقة 22.. تفاصيل مخطط يوم الحسم للجماعة الإرهابية

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 22 تطورات مثيرة للجدل، حيث تعمقت الأحداث في واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بتزوير المستندات الرسمية والعملات النقدية.

وقدمت الحلقة معالجة درامية مشوقة لعملية أمنية نوعية نجحت في تفكيك خلية معقدة، اتضح أنها تمثل حلقة وصل خطيرة بين الجريمة الجنائية والمخططات التخريبية الهادفة إلى ضرب الاقتصاد الوطني وزعزعة الثقة في الوثائق السيادية.

كما سلطت الحلقة الضوء على تفاصيل ضبط الخلية واعترافات عناصرها، كاشفةً عن استخدام تقنيات تكنولوجية متطورة ومطابع رقمية عالية الدقة قادرة على محاكاة العلامات المائية والخصائص التأمينية المعقدة في العملات الورقية والمحررات الرسمية، مثل بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر وشهادات التخرج.

ولم تكن هذه الشبكة تعمل بمعزل عن المخطط الأكبر الذي يقوده الهارب يحيى موسى، بل مثلت ما يمكن وصفه بـ"الرئة اللوجستية" التي تمنح العناصر الإجرامية القدرة على التحرك بهويات مزيفة، والتنقل بين المحافظات أو السفر خارج البلاد بأسماء وهمية، بما يعقد مهمة تعقبهم أمنيًا ويضاعف من خطورة نشاطهم على الأمن القومي.

تزوير العملة

لم تكتف الحلقة بعرض البعد الجنائي للقضية، بل يتمثل في توظيف تزوير العملة الوطنية كوسيلة لتمويل العمليات الإرهابية.

فقد أشارت الأحداث إلى أن ضخ سيولة مزيفة في الأسواق لا يهدف فقط إلى تحقيق أرباح غير مشروعة، بل يدخل ضمن ما يعرف بـ"الإرهاب الاقتصادي"، الذي يسعى إلى إضعاف قيمة العملة الوطنية وإرباك المشهد المالي بالتوازي مع العمليات الميدانية التي تنفذها حركات متطرفة مثل حسم.

وكشفت التطورات أن مداهمة "مطبعة التزوير" لم تكن سوى الخيط الأول، إذ قادت التحريات لاحقًا إلى مخازن سلاح سرية، في تأكيد درامي على أن مافيا التزوير ليست كيانًا منفصلًا، بل جزء أصيل من شبكة "رأس الأفعى" التي تسعى إلى بث الفوضى في مفاصل الدولة.

مخطط يوم الحسم

وكشفت الحلقة عن مخطط يوم الحسم وهو ان الجماعة تمضي قدمًا نحو إعداد مجموعات مسلحة تتلقى تدريبات مكثفة خارج البلاد، تمهيدًا لتشكيل كيان منظم أشبه بجيش موازٍ يتحرك وفق خطة دقيقة وتوقيت محسوب.

ووفقًا للمخطط الذي استعرضته الأحداث، تستهدف هذه المجموعات السيطرة على منشآت حيوية بشكل متزامن، بما يُحدث حالة من الإرباك العام ويضع مؤسسات الدولة أمام اختبار بالغ التعقيد.

كما تضمنت الخطة تنفيذ عمليات استنزافية ضد الجيش والشرطة خلال أربعٍ وعشرين ساعة فقط، في محاولة لإرباك المشهد الأمني وفرض واقع جديد على الأرض.