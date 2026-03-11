قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

إيه دة يا شيخة.. دينا الشربيني تشيد بـ أداء ريهام عبدالغفور في حكاية نرجس

ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور
يارا أمين

أشادت الفنانة دينا الشربيني، بأداء الفنانة ريهام عبد الغفور ضمن احداث مسلسلها حكاية نرجس.

وكتبت دينا الشربيني عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "أيه ده يا شيخه أيه حلاوتك دى ايه التمثيل ده يا ريكوووو
طول عمرى بحبك وبموت فيكى وبموت فى تمثيلك بس بجد نرجس تفوقت على نفسها".

أبطال مسلسل حكاية نرجس:

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من  حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء،  ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر  منصتي شاهد و  watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art

دينا الشربيني ريهام عبد الغفور مسلسل حكاية نرجس حكاية نرجس الفنانة ريهام عبدالغفور

