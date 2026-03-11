أصعب دور.. ريهام عبد الغفور تقدم أهم أدوارها في حكاية نرجس

أشاد الناقد محمود عبد الشكور عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأداء الفنانة ريهام عبد الغفور ضمن احداث مسلسلها حكاية نرجس.

وقال محمود عبد الشكور: اختيار موفق وعظيم لريهام عبد الغفور في دور نرجس في حلقات " حكاية نرجس"

تكسر الممثلة الموهوبة قناع البراءة الطبيعي الذي يميز وجهها، تستخدمه فقط عند اللزوم للإقناع بخطتها، أو لكسب ثقة الآخر. وفي لمح البصر تختفي البراءة كأن لم تكن ، و يتغير التعبير إلى الانفعال الشرس، تحت وطأة إحساسها بالقهر والمهانة والرغبة في الرد والانتقام.

وتابع: وعندما تسرق الطفل الرضيع، يمتزج الخوف والحذر بحنان أنثى حرمت إلى الأبد من الأمومة

من المستحيل أن يتحقق ذلك إلا بأمرين: إحساس قوي وعميق بمشاعر الشخصية، وقدرة مرنة وسريعة على ترجمة هذا الإحساس إلى تعبير.