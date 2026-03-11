دعم جهود تمكين المرأة.. رئيسة القومي للمرأة تلتقي بوزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن

عقدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة، اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك CSW70.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تمكين المرأة، في ضوء الاهتمام المشترك بدعم قضايا المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم جهود تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، وتبادل أفضل الممارسات بين البلدين في هذا الإطار.