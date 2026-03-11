قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ضرب ريال مدريد مانشستر سيتي بثنائية.. أمير هشام يشيد بـ «فالفيردي»
خالد الغندور: ضربة جزاء إنبي الثانية ضد الزمالك صحيحة
«الجبهة الوطنية»: اضطرابات العالم تضغط على الاقتصاد الدولي.. ومصر تدير الأزمات بحكمة وصلابة
أمير قطر والرئيس التركي يناقشان التصعيد الإقليمي وجهود تعزيز الأمن
القبض على سيدتين وعاملين تعدوا على مالك محل بسلاح أبيض بالشرقية
«أبو الغيط»: دعم دولي لموقف العرب ضد الهجمات الإيرانية
أسامة كبير: إيران لديها مخزون يصل إلى 4 آلاف صاروخ وتستطيع مواصلة الحرب لأسابيع |فيديو
صلاة التهجد.. فضلها وأفضل أوقاتها وكيفية أدائها
حقيقة توصل ليفربول لاتفاق مع ألونسو لتدريب الفريق
رغم ارتفاع البنزين والسولار.. نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة للمصريين بشأن الأسعار
إدارة ترامب تدرس إمكانية نشر قوات خاصة داخل إيران لتأمين مخزونها من اليورانيوم
كواليس مفاجأة بشأن عقوبة الكاف للأهلي في دوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة توصل ليفربول لاتفاق مع ألونسو لتدريب الفريق

تشابي الونسو
تشابي الونسو
مجدي سلامة

كشف تقرير صحفي، حقيقة توصل نادي ليفربول الإنجليزي لاتفاق مع الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني السابق لريال مدريد، لتولي تدريب الريدز خلفا لآرني سلوت الموسم المقبل.

وترددت أنباء تفيد بأن ليفربول اتفق مع ألونسو على تدريب الفريق، بداية من الموسم المقبل، خلفًا للهولندي آرني سلوت، والذي ساءت نتائج الفريق بشكل ملحوظ تحت قيادته هذا الموسم.

وأشارت التقارير، إلى أن ليفربول اتفق مع ألونسو على تدريب الفريق بعقد مدته ثلاثة مواسم، على أن يتم الإطاحة بسلوت، إلا إذا قاد الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

ونفى فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي أنباء توصل ليفربول لاتفاق مع ألونسو، وقال: "في الوقت الحالي، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في المفاوضات الجارية بين تشابي ألونسو وليفربول".

وأضاف: "أؤكد لكم أنه لم يتم حسم أي شيء حتى الآن، في نهاية الموسم، سيجري ليفربول مراجعة داخلية تشمل اللاعبين والمدربين وجميع العاملين في النادي''.

وتابع: "ستعقد مناقشة داخلية لمراجعة الموسم، ولكن في الوقت الحالي لم يتم حسم أي شيء، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع تشابي ألونسو".

وختم: "هناك تقدير كبير لألونسو في ليفربول، فهو لاعب سابق في النادي ومدرب من الطراز الرفيع، لذا، من المؤكد أن المشاعر إيجابية بين تشابي ألونسو وليفربول، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى اليوم''.

ليفربول تشابي ألونسو سلوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان

أسامة كبير: ندين اعتداءات إيران على الدول العربية الشقيقة

اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان

أسامة كبير: يجب على الإدارة الأمريكية البحث عن حلول عاجلة بشأن العملية العسكرية في إيران

اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان

أسامة كبير: المفاوضات الحل لتجنب توسع الحرب بين إيران وإسرائيل

بالصور

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى

يحميك من أمراض خطيرة.. تناول التين المجفف

يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف

فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد