حقيقة توصل ليفربول لاتفاق مع ألونسو لتدريب الفريق

كشف تقرير صحفي، حقيقة توصل نادي ليفربول الإنجليزي لاتفاق مع الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني السابق لريال مدريد، لتولي تدريب الريدز خلفا لآرني سلوت الموسم المقبل.

وترددت أنباء تفيد بأن ليفربول اتفق مع ألونسو على تدريب الفريق، بداية من الموسم المقبل، خلفًا للهولندي آرني سلوت، والذي ساءت نتائج الفريق بشكل ملحوظ تحت قيادته هذا الموسم.

وأشارت التقارير، إلى أن ليفربول اتفق مع ألونسو على تدريب الفريق بعقد مدته ثلاثة مواسم، على أن يتم الإطاحة بسلوت، إلا إذا قاد الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

ونفى فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي أنباء توصل ليفربول لاتفاق مع ألونسو، وقال: "في الوقت الحالي، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في المفاوضات الجارية بين تشابي ألونسو وليفربول".

وأضاف: "أؤكد لكم أنه لم يتم حسم أي شيء حتى الآن، في نهاية الموسم، سيجري ليفربول مراجعة داخلية تشمل اللاعبين والمدربين وجميع العاملين في النادي''.

وتابع: "ستعقد مناقشة داخلية لمراجعة الموسم، ولكن في الوقت الحالي لم يتم حسم أي شيء، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع تشابي ألونسو".

وختم: "هناك تقدير كبير لألونسو في ليفربول، فهو لاعب سابق في النادي ومدرب من الطراز الرفيع، لذا، من المؤكد أن المشاعر إيجابية بين تشابي ألونسو وليفربول، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى اليوم''.