جزء مهم من الفريق.. نجم ليفربول يشيد بـ محمد صلاح

أشاد الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، بزميله في صفوف ليفربول محمد صلاح، مشيرًا إلى أنه يعد جزءًا مهما في الفريق.

وقال فان دايك في تصريحات نشرتها «THIS IS ANFIELD»: "لقد رأيت الكثير من الفرص التي صنعناها لكنها ليست كافية".

وأضاف: "الأسبوع المقبل هو الحاسم بلا شك، سنلعب على أرضنا في الواقع وجماهيرنا فقط هي من ستحضر.. لذا نأمل أن تكون ليلة رائعة بكل تأكيد".

وعن قرار استبدال محمد صلاح في الدقيقة 60 أمام جالاتا سراي قال: "الأمر يتعلق بالفريق، صلاح عنصر أساسي معنا، لذا علينا أن نستفيد من أفضل ما لدى جميع اللاعبين ولا يتعلق الأمر بلاعب بعينه".

واختتم: “نلعب من أجل شعار النادي ومن أجل تحقيق النتائج وعلى الجميع المساهمة في ذلك، لدينا الإمكانيات الكافية ومحمد صلاح يمتلكها وأظهرها باستمرار، إنه لاعب مهم وسيبقى حتى نهاية الموسم كذلك، علينا أن نواصل المسيرة وهو جزء من الفريق”.