تراجع سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك.. وصل كام؟
احذروا الشبورة والرمال.. تفاصيل خريطة الطقس وتقلبات الساعات القادمة
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 23 رمضان
القوات المسلحة الإيرانية: في حال تهديد موانئنا فجميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا
رزان جمال: أرغب في العمل مع الفنان محمد رمضان.. وفيلم الأسد سيجمعني معه
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة لاكورنيا
رزان جمال تكشف لـ رامز جلال: «نفسي أغنّي مع شيرين»
بيراميدز يخوض أولي تدريباته في العاصمة المغربية الرباط
عمرو الليثي: السعادة الحقيقية في الرضا.. وطفلة تعطي درسًا مؤثرًا في معنى النِعَم
رسميا 5 أيام إجازة لـ "عيد الفطر".. إليكم الموعد بالتفصيل
الزراعة تطلق مبادرة لتأهيل الشباب من ذوي الهمم اقتصاديا
رياضة

جزء مهم من الفريق.. نجم ليفربول يشيد بـ محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد

أشاد الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، بزميله في صفوف ليفربول محمد صلاح، مشيرًا إلى أنه يعد جزءًا مهما في الفريق.

وقال فان دايك في تصريحات نشرتها «THIS IS ANFIELD»: "لقد رأيت الكثير من الفرص التي صنعناها لكنها ليست كافية".

وأضاف: "الأسبوع المقبل هو الحاسم بلا شك، سنلعب على أرضنا في الواقع وجماهيرنا فقط هي من ستحضر.. لذا نأمل أن تكون ليلة رائعة بكل تأكيد".

وعن قرار استبدال محمد صلاح في الدقيقة 60 أمام جالاتا سراي قال: "الأمر يتعلق بالفريق، صلاح عنصر أساسي معنا، لذا علينا أن نستفيد من أفضل ما لدى جميع اللاعبين ولا يتعلق الأمر بلاعب بعينه".

واختتم: “نلعب من أجل شعار النادي ومن أجل تحقيق النتائج وعلى الجميع المساهمة في ذلك، لدينا الإمكانيات الكافية ومحمد صلاح يمتلكها وأظهرها باستمرار، إنه لاعب مهم وسيبقى حتى نهاية الموسم كذلك، علينا أن نواصل المسيرة وهو جزء من الفريق”.

الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك ليفربول محمد صلاح جالاتا سراي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

