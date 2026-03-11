الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لمطاردة 3 أشخاص لرجل وزوجته بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد 3 أشخاص يستقلون مركبة "تورسيكل" بمطاردة إحدى السيدات وزوجها والتعدى عليهما بأحد الشوارع بالإسماعيلية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو طرف أول: (3 عمال خردة "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) طرف ثانى: (عامل خردة "له معلومات جنائية" ، زوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى الإسماعيلية).. وبحوزتهم (سلاح أبيض - عصى خشبية "شومة") .

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول جوال "خردة" قام الطرف الأول بسرقته من الطرف الثانى بإسلوب "المغافلة" ، وتمكن الطرف الثانى من إستعادته حيث تعدى الطرفين على بعضهما على النحو الوارد بمقطع الفيديو.

تم التحفظ على مركبة التروسيكل وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.









