الإمارات .. حريق في مطار أبوظبي القديم نتيجة سقوط شظايا عليه



أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي السيطرة على حريق في مطار أبوظبي القديم بعد سقوط شظايا نتيجة اعتراض ناجح للدفاعات الجوية.

ولاحقا ؛ ذكرت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية رصدت 9 صواريخ باليستية تم تدمير 8 منهم وسقط صاروخ في البحر.

كما أشارت الوزارة الإماراتية في بيان له إلى أنه تم اليوم رصد 35 مسيرة حيث تم إعتراض 26 منها بينما سقطت 9 مسيرات داخل أراضي الدولة.

واوضحت الدفاع الإماراتية أن الهجمات الإيرانية خلفت 6 حالات وفاة و122 إصابة منذ بدء الاعتداءات.

فيما أكد مكتب أبو ظبي الإعلامي أن الجهات المختصة تتعامل مع حريق في منشأة بمجمع الرويس الصناعي ناجم عن استهداف بمسيرة.

وتصدت الدفاعات الجوية الإماراتية أيضا لتهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران .

وأشارت الوزارة الإماراتية في بيان لها إلى أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.