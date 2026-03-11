احذروا الشبورة والرمال.. تفاصيل خريطة الطقس وتقلبات الساعات القادمة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا على اغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا.

أهم الظواهر الجوية

ويتوقع الخبراء ظهور شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص هطول أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد ضعيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ويتوقع الخبراء كذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: