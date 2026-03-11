قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة سائق وإصابة 4 آخرين بحادث تصادم سيارات على الطريق الأوسطي
كارولين عزمي: والدي رفض دخولي التمثيل وكان هيسحب ملفي من معهد الفنون المسرحية
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في ليلة 22 رمضان
تراجع سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك.. وصل كام؟
احذروا الشبورة والرمال.. تفاصيل خريطة الطقس وتقلبات الساعات القادمة
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 23 رمضان
القوات المسلحة الإيرانية: في حال تهديد موانئنا فجميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا
رزان جمال: أرغب في العمل مع الفنان محمد رمضان.. وفيلم الأسد سيجمعني معه
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة لاكورنيا
رزان جمال تكشف لـ رامز جلال: «نفسي أغنّي مع شيرين»
بيراميدز يخوض أولي تدريباته في العاصمة المغربية الرباط
عمرو الليثي: السعادة الحقيقية في الرضا.. وطفلة تعطي درسًا مؤثرًا في معنى النِعَم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

احذروا الشبورة والرمال.. تفاصيل خريطة الطقس وتقلبات الساعات القادمة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا على اغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا.

أهم الظواهر الجوية

ويتوقع الخبراء ظهور شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص هطول أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد ضعيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ويتوقع الخبراء كذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

شبورة مائية الأرصاد الخبراء أمطار درجات الحرارة

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

مرتبات شهر مارس 2026

زيادة المرتبات

مشغولات ذهبية

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

وزير التربية والتعليم

جيهان الشماشرجي

المعاشاات

حوار مع النائب مصطفى البهي

مجلس النواب

الكحك والبسكويت.. أضرار الإفراط في تناولهم خلال العيد

مسلسل الكينج الحلقة 22 .. حنان مطاوع تقتل احمد كشك ومصطفى خاطر يبتزها

هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

