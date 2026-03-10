الأرصاد: لا تنخدعوا بدفء النهار.. والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات في هذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تشهد استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر ودافئ خلال ساعات النهار بينما تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ فور غياب أشعة الشمس ليكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة ليلاً خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة التي قد تنخفض فيها الصغرى إلى أقل من 10 درجات مئوية.

​وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري مع احتمالية أن تكون متوسطة أحياناً في أقصى غرب البلاد مثل السلوم ومطروح، لافتة النظر إلى أن نشاط الرياح الذي تتراوح سرعته بين 30 إلى 35 كم/ساعة سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال فترات المساء رغم الارتفاع الطفيف المتوقع في درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات اعتباراً من يوم الأربعاء.

​وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة الحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، محذرة المواطنين من الانخداع بدفء الشمس نهاراً وتخفيف الملابس، نظراً لكون الفترة الحالية انتقالية وتشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، مما يتطلب المتابعة المستمرة للنشرات الجوية اليومية لضمان السلامة العامة.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 10

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 21 10

طنطا 20 10

دمياط 20 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 10

العريش 20 07

رفح 20 06

رأس سدر 21 11

نخل 20 05

كاترين 15 02

الطور 21 11

طابا 20 10

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 24 14

الإسكندرية 20 12

العلمين 19 11

مطروح 18 10

السلوم 19 10

سيوة 21 09

رأس غارب 23 14

سفاجا 24 14

مرسى علم 24 15

شلاتين 27 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 27 14

جبل علبة 25 15

رأس حدربة 24 16

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 09

سوهاج 26 10

قنا 26 11

الأقصر 27 11

أسوان 27 12

الوادي الجديد 25 10

أبوسمبل 27 12