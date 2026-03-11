كارولين عزمي: تلقيت رسائل تهديد بسبب دوري في رأس الأفعى

كشفت الفنانة كارولين عزمي، تفاصيل ما تعرضت له من هجوم ورسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في مسلسل «رأس الأفعى»، مؤكدة أن الأمر لم يصل إلى حد التهديد الحقيقي لكنه كان عبارة عن رسائل وتعليقات سلبية، قائلة إن بعض اللجان التابعة لجماعة جماعة الإخوان هاجمتها عبر منصات التواصل بسبب دور «نورا» الذي قدمته في العمل.

وأوضحت كارولين عزمي، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هذه الرسائل كانت تصل إليها بشكل متكرر، مضيفة: «مش تهديدات بالمعنى الحقيقي، لكن جالي كلام كتير من لجان الإخوان، وكان كلام عبيط وما خوّفنيش خالص».

تعليقات أو رسائل مباشرة

وأشارت كارولين عزمي إلى أن هذه الرسائل كانت في أغلبها تعليقات أو رسائل مباشرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم تعرها اهتمامًا كبيرًا، مؤكدة أن هذه الهجمات لم تزعجها بقدر ما جعلتها تشعر بأنها أثرت في بعض الأطراف، قائلة: «حسيت إن أنا مضايقاهم أكتر، لكن ما ركزتش في الرسائل دي».

وشددت كارولين عزمي على أنها تعاملت مع الأمر بهدوء ولم تنشغل بهذه التعليقات، معتبرة أن ما حدث مجرد ردود فعل على الدور الذي قدمته في المسلسل.

https://youtu.be/a-oDk23JUtk?si=r7VhuCca286gwQeT