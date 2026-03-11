مفتي الجمهورية: اختيار النبي صلى الله عليه وسلم جاء نتيجة قلبه الطاهر.. والمحبة الحقيقية تظهر بالسلوك الصالح

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن اختيار النبي ﷺ لحمل الرسالة الإلهية كان نتيجة نظرة الله في قلبه الطاهر.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن القلوب الطاهرة استمرت في اختيار أفضل الصحابة، مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأن المحبة الصادقة تظهر في الفعل والسلوك الصالح وليس الأقوال فقط.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن هذه العلاقات الطيبة والمخلصة مهدت لتأسيس بيت النبوة، وساهمت في ارتباط النبي ﷺ بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي تجسدت محبته في أعمالها وسلوكها، مؤكداً أن المحبة الحقيقية تقوم على العطاء والفعل الصالح وليس الأقوال المجردة.