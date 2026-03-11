مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه أمام ريال مدريد، في إطار منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي الأساسي غياب الدولي المصري عمر مرموش وتواجده على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نيكو أورايلي، عبد القادر خوسانوف، دياز، مارك جيهي.

خط الوسط: رودري هيرنانديز، برناردو سيلفا، سافينيو، جيريمي دوكو، أنطوان سيمنيو.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

يذكر أن هذه المباراة تقام على ملعب ريال مدريد سانتياجو برنابيو.