نجم تشيلسي السابق: مرموش أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لا يشارك بانتظام

أشاد نجم تشيلسي السابق توني كاسكارينو بإمكانات النجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي، في الفترة الأخيرة.

وتألق مرموش مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل هدفي الفوز ليقود فريقه إلى ربع النهائي، محققًا أداءً فرديًا لفت الأنظار قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ورغم تألقه، لم يشارك مرموش حتى الآن في مباريات كاملة سوى ثلاث مرات هذا الموسم، جميعها في الكؤوس، ما جعله يبرز كأحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز الذين لا يضمنون مكانهم بانتظام في التشكيلة الأساسية.

وقال نجم تشيلسي السابق توني كاسكارينو : "مرموش لاعب موهوب للغاية، وسجله الأخير ليس مفاجئًا، ولهذا السبب تعاقد معه مانشستر سيتي. ربما لم يجد مكانه المثالي حتى الآن، لكنه لاعب رائع بكل معنى الكلمة".

وشهدت الفترة الأخيرة زيادة دقائق مشاركة مرموش، خصوصًا بعد عودته من كأس أمم أفريقيا، إذ شارك لمدة لا تقل عن 45 دقيقة في آخر 6 مباريات بالدوري، ما يعزز فرصه في الحصول على وقت لعب أكبر خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير إعلامية بريطانية اليوم، الأربعاء، عن غياب عمر مرموش عن تشكيلة مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد المرتقبة الليلة، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة ReadmanCity أن مرموش لن يشارك في اللقاء، دون توضيح السبب الرسمي، فيما أشارت مصادر إلى احتمال تعرض اللاعب لإصابة خلال التدريبات الأخيرة في العاصمة الإسبانية.

ويعد غياب مرموش ضربة مفاجئة للمدرب بيب جوارديولا، إذ كان من المتوقع أن يلعب دورًا مهمًا كخيار بديل قادر على صناعة الفارق إذا اقتضت مجريات المباراة ذلك.