حسام موافي: الصيام يعلمنا أشياء كثيرة منها لم شمل الأسرة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الصيام يعلمنا أشياء كثيرة، منها لمّ شمل الأسرة، موضحًا أن هناك عائلات كثيرة لا ترى بعضها، لكن في رمضان يتم لمّ شمل الأسرة.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن لمّ شمل الأسرة يكون على الإفطار، ويكون بصلاة التراويح وزيادة أفراد الأسرة، لكن لمّ شمل الأسرة أمام التلفزيون جريمة.

ولفت إلى أنه من الممكن أن يسأل أحد: "حضرتك طالع على التلفزيون"، قائلاً: "نحن نقدّم نصائح ومدة البرنامج نصف ساعة، لكن هناك أشخاصًا تظل أمام الشاشة طوال اليوم".

وأوضح أن رمضان شهر عبادة، وليس شهر عزومات ومشاهدة المسلسلات، مؤكدًا أن على كل شخص أن يستفيد من رمضان، وأن يعمل على إصلاح ما أفسده، وأن يصالح من كان معه في خصام.

وأشار إلى أن سيدنا محمد حذّر من قول الزور، وعلينا في نهاية رمضان أن نستفيد من الأيام المتبقية.