حسام موافي يحذر من تناول المشروبات الغازية أثناء الطعام: تؤثر على الهضم.. فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، أن الاعتقاد الشائع بأن المشروبات الغازية تساعد على الهضم هو اعتقاد خاطئ تماماً، مشدداً على أن هذه الفكرة لا أساس علمي لها في الطب.

وقال خلال تقديم برنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بعض الأشخاص يعتقدون أن تناول المشروبات الغازية بعد الطعام يساعد على تحسين عملية الهضم، إلا أن الحقيقة الطبية تؤكد عكس ذلك، مشيراً إلى أن الهضم عملية معقدة تعتمد على عدة عوامل مثل نوع الطعام والإنزيمات التي يفرزها الجسم ودور المعدة والأمعاء والبنكرياس.

وأضاف أن تناول الشاي مباشرة بعد الطعام يعد من العادات الغذائية غير الصحية، لأن الشاي يحتوي على مواد تقلل امتصاص الحديد في الجسم، موضحاً أن شربه بعد تناول اللحوم قد يمنع استفادة الجسم من الحديد الموجود فيها.

وأشار إلى أن الشعور بالشبع يحدث بطريقتين؛ الأولى عندما تمتلئ المعدة وترسل إشارات إلى المخ بالتوقف عن الأكل، والثانية عندما ينتقل الطعام إلى الأمعاء فيحدث ما يسمى بالشبع التدريجي، وهي آلية طبيعية تمنح الجسم الوقت الكافي لإدراك أنه حصل على حاجته من الغذاء.

وأوضح أن تناول المشروبات الغازية أثناء الطعام يمثل عبئاً كبيراً على المعدة، إذ يؤدي إلى زيادة حجمها بشكل مبالغ فيه، ما يدفع الإنسان إلى تناول كميات أكبر من الطعام حتى يشعر بالشبع، وهو ما قد يؤدي إلى عادات غذائية غير صحية على المدى الطويل.