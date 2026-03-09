حسام موافي: جوهر الصيام الطاعة لله وليس مجرد الشعور بالفقراء.. فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، أن العبادات في الإسلام تقوم في جوهرها على مبدأ الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى، مشيراً إلى أن بعض الحكم قد يدركها الإنسان، بينما تظل جوانب أخرى منها في علم الله وحده.

وقال خلال تقديم برنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد" إن كثيراً من التفسيرات الشائعة حول الصيام تحتاج إلى مراجعة، قائلاً إن فكرة أن الصيام فُرض فقط ليشعر الغني بالفقير ليست تفسيراً كاملاً، لأن الفقير نفسه يصوم أيضاً، وهو ما يدل على أن الحكمة الأساسية من العبادة هي الامتثال لأمر الله قبل أي شيء آخر.

وأضاف أن الإسلام يحث على إعمال العقل والتفكر في خلق الله، مستشهداً بقوله تعالى: «إنما يخشى الله من عباده العلماء»، موضحاً أن العلماء حين يتأملون في دقة خلق الإنسان وعمل أجهزة الجسم يدركون عظمة الخالق سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن العقل البشري، رغم أهميته، له حدود يجب أن يقف عندها، مثلما أن لحاستي السمع والبصر حدوداً في الإدراك، مؤكداً أن الإنسان مطالب بالتفكير والتأمل، لكن دون تجاوز حدود ما لا يعلمه إلا الله.