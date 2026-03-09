ترامب: أفكر في السيطرة على مضيق هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يفكر في السيطرة على مضيق هرمز.

وقال الرئيس الأمريكي، اليوم الإثنين،: "أعتقد أن الحرب شبه مكتملة، ليس لديهم أسطول بحري، ولا اتصالات، ولا سلاح جو".

وأضاف أن الحملة "تتقدم كثيرًا" عن تقديره السابق بأن الحرب ستستمر من 4 إلى 5 أسابيع.

وأشار ترامب في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز"، إلى أن السفن تعبر مضيق هرمز حاليًا، لكنه أضاف أنه “يفكر في السيطرة عليه”.

كما سألت “سي بي إس نيوز”، دونالد ترامب، عما إذا كانت لديه رسالة للمرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، فأجاب: "ليس لدي أي رسالة له، لا شيء على الإطلاق".

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الرئيس ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لدعم اغتيال المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي؛ إذا رفض الامتثال لمطالب واشنطن، وهو ما يعكس تحولا غير مسبوق في السياسة الأمريكية تجاه القيادة الإيرانية.