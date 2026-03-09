قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم
مفيش روح.. أحمد حسن ينتقد أداء الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش بالدوري
الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير
بعد هزيمة الأهلي وتفوق بيراميدز.. اعرف جدول ترتيب الدوري المصري
وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز
صرف منحة التموين في هذا الموعد
مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر
بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في إيران والتسوية الأوكرانية
مش مهم.. أحمد دويدار يعلق على هزيمة الأهلي من الجيش
توك شو

أحمد موسى: يجب تحمل الإجراءات التي قد تُتخذ في هذه الظروف

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه لن يتم قطع الكهرباء عن المنازل والمصانع، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل وعد الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للسيطرة على مضيق هرمز بهدف تعطيل حركة الصين التجارية، موضحًا أن هذا التوجه تسعى إليه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تريد للصين أن تصبح الدولة الأولى عالميًا في الصناعات بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن ما قامت به إيران تجاه الأشقاء اأمر همجي، مؤكدًا أن الدول العربية تضغط على الولايات المتحدة لعدم ضرب إيران من أراضيها، وهو ما اعتبره موقفًا قويًا.

وأوضح أن هناك نحو 350 طائرة على حاملات الطائرات المنتشرة في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن إسرائيل تتحدث عن استمرار الحرب، في حين أشار مسؤول إسرائيلي إلى البحث عن مخرج من هذه الحرب.

وتابع : يجب تحمل الإجراءات التي قد تُتخذ في ظل هذه الظروف، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة التحديات الحالية.

الإعلامي أحمد موسى قطع الكهرباء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

