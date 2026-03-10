قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزن وبكاء وحسرة نجوم الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بالدوري

سادت حالة من الحزن الشديد داخل صفوف لاعبي النادي الأهلي عقب نهاية مباراتهم أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، بعدما تلقى الفريق خسارة مؤلمة بنتيجة 2-1. 

وجاءت صافرة النهاية لتكشف عن حجم الصدمة التي سيطرت على لاعبي الفريق، حيث ظهرت علامات الحزن والإحباط على وجوه العديد من النجوم داخل أرضية الملعب، في ظل ضياع نقاط مهمة كانت ستساعد الفريق في مواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول الترتيب.

مشاعر الحزن تسيطر على اللاعبين
وفور انتهاء المباراة، بدا التأثر واضحًا على لاعبي الأهلي، حيث جلس بعضهم على أرض الملعب في حالة من الحسرة، بينما غادر آخرون الملعب سريعًا متأثرين بنتيجة اللقاء. كما رصدت الكاميرات لحظات من الحزن والبكاء بين عدد من اللاعبين الذين شعروا بمرارة الخسارة، خاصة أن الفريق كان يطمح لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على الفرق المنافسة في سباق الدوري.

خسارة تُعقد موقف الأهلي في جدول الترتيب
وتلقى الأهلي الهزيمة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين 9 مارس 2026، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026. وتسببت هذه الخسارة في تعقيد موقف الفريق نسبيًا في جدول الترتيب، حيث فقد ثلاث نقاط ثمينة كانت ستقربه بشكل أكبر من صدارة المسابقة في ظل المنافسة القوية هذا الموسم.

ترقب لرد فعل الفريق في المباريات المقبلة
وبعد هذه الخسارة، يترقب جمهور الأهلي رد فعل الفريق في المباريات القادمة، حيث يأمل عشاق القلعة الحمراء في عودة الفريق سريعًا إلى طريق الانتصارات وتصحيح المسار من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري. كما ينتظر الجهاز الفني معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء، لضمان عدم تكرارها في المواجهات المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات وأهمية كل نقطة في سباق اللقب

