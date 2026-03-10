خالد طلعت يصدم جماهير الأهلي بإحصائية مفاجئة: 451 هدفا دخلت مرمى الشناوي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة صادمة بشأن أرقام حارس مرمي منتخب مصر والأهلي محمد الشناوي.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "خاص وحصري .. هدف طلائع الجيش هو الهدف رقم 451 يهز شباك محمد الشناوي. 234 هدف مع الاهلي و103 هدف مع بتروجيت و50 هدف مع طلائع الجيش و16 هدف مع حرس الحدود و47 هدف مع منتخب مصر"

وخسر الأهلي أمام مضيفه طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطو ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .