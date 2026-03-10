وفاة اللواء عماد عبد القادر زوج الإعلامية إيناس عبد الله

توفي اللواء عماد عبد القادر، زوج الإعلامية إيناس عبد الله، صباح اليوم، حيث جرى تشييع جثمانه ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية.

وفاة زوج الإعلامية إيناس عبدالله

وكشفت شقيقة الإعلامية إيناس عبد الله تفاصيل الوفاة من خلال منشور عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، نعت فيه الفقيد، مؤكدة أنه تم دفنه بالفعل في الشرقية، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء في القاهرة لاحقًا.

وطالبت شقيقة الإعلامية الراحلة من متابعيها الدعاء للفقيد وقراءة الفاتحة له، قائلة في ختام منشورها: «نسألكم الدعاء له وقراءة الفاتحة»