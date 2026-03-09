قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مأساة شاب من ذوي الهمم ولد لأب أبكم وربطه بجنزير ويطالب بنقله لدار رعاية
طلائع الجيش يحرز هدف التقدم في شباك الأهلي
مصادر لـ«صدى البلد» : زيادة أسعار البنزين خلال ساعات
تل أبيب تعطل الدراسة.. وانفجارات في وسط إسرائيل بعد ضربات حزب الله لمنشآت حيوية
استاذ تمويل: تحريك أسعار الطاقة عالميا خلال الفترة المقبلة
رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
بعد خضوعه للجراحة .. وزيرة الثقافة تطمئن الجمهور على صحة هانى شاكر
أحمد موسى: زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع سيكون 10 آلاف جنيه
فضل العشر الأواخر من رمضان .. تعرف على أبرز علامات ليلة القدر فيها
أحمد موسى: الارتفاع التاريخي للنفط سيؤثر على أسعار السلع في مصر
أحمد موسى: اصطفوا خلف مصر.. والتوترات ترفع أسعار النفط عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في زمن الأزمات.. كيف حولت مصر خط سوميد إلى ورقة قوة في معادلة الطاقة العالمية؟.. خبير يجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في ظل التصعيد العسكري المتزايد في منطقة الشرق الأوسط، والحديث المتكرر عن عن احوال الملاحة في مضيق هرمز، وتتزايد أهمية المسارات البديلة لنقل الطاقة عالميًا. وفي هذا السياق، يبرز الدور الإستراتيجي الذي تلعبه مصر من خلال مشروعاتها القومية في قطاع النقل والطاقة، وعلى رأسها خط أنابيب سوميد، الذي يمثل أحد أهم مسارات نقل النفط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

ويرى الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن ما تمتلكه مصر اليوم من بنية تحتية ومشروعات إستراتيجية يعكس رؤية سياسية واقتصادية بعيدة المدى، استهدفت الاستعداد لأي اضطرابات محتملة في المنطقة أو في الاقتصاد العالمي.

خط سوميد.. استعداد مبكر للأزمات

وأوضح الشامي أن الدولة المصرية كانت تدرك منذ سنوات أن منطقة الشرق الأوسط قد تشهد توترات جيوسياسية أو أزمات تؤثر في حركة التجارة والطاقة العالمية، وهو ما دفعها إلى العمل على تأمين بدائل لوجستية قادرة على التعامل مع مثل هذه السيناريوهات.

وأشار إلى أن إنشاء خط أنابيب خط أنابيب سوميد الذي ينقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط يعكس هذه الرؤية الاستباقية، إذ يتيح نقل النفط دون الحاجة إلى المرور ببعض الممرات البحرية الحساسة أو الانتظار الطويل لحركة السفن.

وقال الشامي إن هذا الخط يمنح مصر قدرة أكبر على التعامل مع أي اضطرابات قد تحدث في ممرات الطاقة العالمية، مؤكدًا أن وجود مثل هذه المشروعات يضع مصر في موقع مهم داخل منظومة تجارة الطاقة الدولية.

شبكة بنية تحتية تدعم حركة التجارة

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن أهمية خط سوميد لا تقتصر فقط على نقل النفط، بل تأتي ضمن منظومة متكاملة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن مصر عملت على تطوير شبكة طرق عملاقة، إلى جانب تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر، بما يتيح نقل البضائع والسلع بين الموانئ المختلفة بسرعة وكفاءة.

وأضاف أن هذه الشبكة تتيح نقل السلع بمرونة كبيرة، وهو ما يعزز قدرة مصر على لعب دور لوجستي محوري في التجارة العالمية، خاصة في أوقات الأزمات.

مصر كمركز إقليمي للطاقة

وأكد الشامي أن هذه المشروعات تعكس رؤية واضحة لدى الدولة المصرية لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، إلى جانب امتلاكها ممرات إستراتيجية مثل قناة السويس وخط سوميد، يمنحها قدرة كبيرة على التأثير في حركة التجارة العالمية، خاصة في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن هذا التكامل بين الممرات البحرية والبنية التحتية البرية يعزز من قدرة مصر على التعامل مع المتغيرات العالمية، سواء كانت أزمات سياسية أو اقتصادية أو حتى اضطرابات في سلاسل الإمداد.

تخطيط طويل المدى لمواجهة التحديات

واختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن ما قامت به مصر خلال السنوات الماضية يعكس تخطيطًا طويل المدى للتعامل مع الأزمات الدولية المحتملة.

وقال إن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة لم تكن مجرد توسعات اقتصادية، بل جاءت في إطار رؤية إستراتيجية تهدف إلى تقليل تأثير الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري، وتعزيز دور البلاد في تأمين حركة الطاقة والتجارة الدولية.

وأضاف أن الأحداث الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة تؤكد اليوم أهمية هذه الرؤية، وان مصر تمتلك أدوات وبنية تحتية تسمح لها بالتعامل بمرونة مع أي تطورات قد تشهدها أسواق الطاقة أو طرق التجارة العالمية.

الشرق الأوسط البحر الأحمر البحر المتوسط الدولة المصرية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

بالصور

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد