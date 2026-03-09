وفاة شقيق سامي مغاوري

توفي منذ قليل شقيق الفنان سامي مغاوري بحسب ما أعلن ، كريم سامي مغاوري عبر صفحته علي موقع فيسبوك.

وقال كريم سامي مغاوري: البقاء لله إنتقل إلى رحمة الله عمي أكرم مغاوري.. “إنا لله وإنا اليه راجعون ”.

ويشارك سامي مغاوري في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل أب ولكن .

ويشارك في بطولة مسلسل «أب ولكن» عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمد فراج، هاجر أحمد، سلوى عثمان، عفاف رشاد، محمد أبو داود، هايدي عبد الخالق، وإبراهيم السمان، سامي مغاوري ، فاتن سعيد ، الطفلة لوليا ، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

المسلسل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويأتي العمل في إطار اجتماعي درامي يتناول عددًا من القضايا الأسرية والإنسانية من خلال شخصيات متنوعة تجمعها علاقات عائلية معقدة.

وتدور أحداث «أب ولكن» في 15 حلقة فقط، حيث يعتمد العمل على تصاعد درامي سريع، ويقدم مجموعة من الحكايات الاجتماعية التي تعكس طبيعة العلاقات داخل الأسرة المصرية، مع التركيز على الروابط الإنسانية بين الآباء والأبناء والأجداد.