ريهام عبد الغفور تدخل قائمة الأكثر بحثًا بعد عرض الحلقة الرابعة من حكاية نرجس

تمكنت الفنانة ريهام عبد الغفور من التواجد ضمن قائمة الأسماء الأكثر بحثًا عبر موقع التغريدات العالمي «إكس».

وجاء تواجد ريهام عبد الغفور ضمن قائمة الأكثر بحثًا على موقع «إكس» بعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل «حكاية نرجس».





أبطال مسلسل حكاية نرجس:



يشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب الفنانة ريهام عبد الغفور، كل من: حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم «حكاية نرجس» توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل حول شخصية نرجس، التي تعاني هي وزوجها من عدم الإنجاب، ويلقي العمل الضوء على تعامل المجتمع مع المرأة التي تُحرم من الأمومة.

يُعرض مسلسل «حكاية نرجس» عبر منصتي شاهد وWatch It، وقناتي DMC دراما وDMC، كما يُعرض أيضًا على قناة الحياة، بالإضافة إلى قناتي القاهرة والناس وشبكة راديو وتلفزيون العرب ART.