عاجل
رئيسة وزراء إيطاليا: اندلاع الحرب في إيران بسبب انهيار القانون الدولي
مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة
واشنطن بوست: فيديو يوثق تورط أمريكا في ضرب مدرسة إيرانية بصاروخ كروز
الرئيس السيسي يشاهد فقرة مؤثرة بعنوان حلم الشهيد.. فيديو
خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السفارة الأمريكية في تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى جنوب شرق البلاد

هاجر رزق

رفعت السفارة الأمريكية في تركيا، اليوم الاثنين، التحذير للمواطنين الأمريكيين من السفر إلى مناطق جنوب شرق تركيا إلى المستوى الرابع.


 

وقالت السفارة في بيان، إنه "في جنوب شرق تركيا، تم رفع مستوى التحذير من السفر إلى المستوى 4 - ينصح بعدم السفر".


 

وأضاف البيان أنه "بينما لا يزال مستوى التحذير من السفر إلى تركيا ككل عند المستوى 2 - ينصح بتوخي الحذر الشديد".


 

ولفت البيان إلى أنه "لم يطرأ أي تغيير على مستوى التحذير أو مؤشرات المخاطر المتعلقة بتركيا.. مع ذلك، تم تحديث منطقة الخطر المتزايد في جنوب شرق تركيا في التحذير من السفر ليعكس التغييرات في عمليات البعثة الأمريكية".

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

