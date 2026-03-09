السفارة الأمريكية في تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى جنوب شرق البلاد

رفعت السفارة الأمريكية في تركيا، اليوم الاثنين، التحذير للمواطنين الأمريكيين من السفر إلى مناطق جنوب شرق تركيا إلى المستوى الرابع.





وقالت السفارة في بيان، إنه "في جنوب شرق تركيا، تم رفع مستوى التحذير من السفر إلى المستوى 4 - ينصح بعدم السفر".





وأضاف البيان أنه "بينما لا يزال مستوى التحذير من السفر إلى تركيا ككل عند المستوى 2 - ينصح بتوخي الحذر الشديد".





ولفت البيان إلى أنه "لم يطرأ أي تغيير على مستوى التحذير أو مؤشرات المخاطر المتعلقة بتركيا.. مع ذلك، تم تحديث منطقة الخطر المتزايد في جنوب شرق تركيا في التحذير من السفر ليعكس التغييرات في عمليات البعثة الأمريكية".