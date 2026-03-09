قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
تجاوز 117 دولار.. برميل النفط يحقق أعلى مستوى سعري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
خلال جولة مفاجئة.. جمبلاط يتابع سير العمل في "حلوان للمسبوكات والأجهزة المعدنية"
ضبط بلطجي اعتدى على عجوز في ميدان العباسي الجديد بالمحلة
مصطفي حسني: الشهيد عينه شافت غدر العدو ولكن قلبه كان شايف لطف وعناية ربنا
السفارة الأمريكية في تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى جنوب شرق البلاد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ارسل ابنك للقتال.. آلاف الأمريكيين يوقعون عريضة تطالب بتجنيد "بارون ترامب"

محمد على

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية ان آلاف الأمريكيين يوقعون عريضة تطالب بتجنيد "بارون ترامب"، الابن الأصغر لترامب، وإرساله للقتال في إيران.


ومع انتشار وسم #SendBarron قبل بضعة أيام على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق توبي مورتون، كاتب مسلسل ساوث بارك، موقعًا إلكترونيًا يدعو إلى إرسال بارون، الابن الأصغر للرئيس دونالد ترامب ، للقتال في الحرب الإيرانية.

يقول الموقع الإلكتروني: "أمريكا قوية لأن قادتها أقوياء. الرئيس ترامب يثبت ذلك كل يوم. وبطبيعة الحال، فإن ابنه بارون على أتم الاستعداد للدفاع عن البلاد التي يقودها والده بكل جرأة".

يحتوي الموقع الساخر أيضاً على شهادات مزيفة، بما في ذلك شهادة دونالد ترامب الابن، الذي يقول إن الحرب على إيران هي لحظة تتعلق ببارون.


 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

