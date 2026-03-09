ارسل ابنك للقتال.. آلاف الأمريكيين يوقعون عريضة تطالب بتجنيد "بارون ترامب"

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية ان آلاف الأمريكيين يوقعون عريضة تطالب بتجنيد "بارون ترامب"، الابن الأصغر لترامب، وإرساله للقتال في إيران.



ومع انتشار وسم #SendBarron قبل بضعة أيام على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق توبي مورتون، كاتب مسلسل ساوث بارك، موقعًا إلكترونيًا يدعو إلى إرسال بارون، الابن الأصغر للرئيس دونالد ترامب ، للقتال في الحرب الإيرانية.

يقول الموقع الإلكتروني: "أمريكا قوية لأن قادتها أقوياء. الرئيس ترامب يثبت ذلك كل يوم. وبطبيعة الحال، فإن ابنه بارون على أتم الاستعداد للدفاع عن البلاد التي يقودها والده بكل جرأة".

يحتوي الموقع الساخر أيضاً على شهادات مزيفة، بما في ذلك شهادة دونالد ترامب الابن، الذي يقول إن الحرب على إيران هي لحظة تتعلق ببارون.



