بعد قرار شيخ الأزهر.. محافظ الدقهلية يستقبل رئيس المنطقة الأزهرية الجديد

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية الجديد، وذلك عقب صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتعيينه رئيسًا للإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، خلفًا للدكتور محمد رشوان الذي تولى رئاسة منطقة دمياط الأزهرية.

ورحب " المحافظ " برئيس الإدارة المركزية الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يمثل منارة علم ووسطية واعتدال، وله دور وطني كبير في نشر الفكر الصحيح وترسيخ القيم وبناء وعي الأجيال.

وأكد " مرزوق " تطلعه إلى استمرار التعاون والتنسيق بين محافظة الدقهلية ومنطقة الدقهلية الأزهرية، بما يسهم في خدمة أبناء المحافظة ودعم الرسالة التعليمية والدعوية والتنويرية التي يضطلع بها الأزهر الشريف.

كما وجه " المحافظ " الشكر والتقدير للدكتور محمد رشوان على جهوده خلال فترة عمله بمنطقة الدقهلية الأزهرية، متمنيًا له دوام التوفيق في مهام منصبه الجديد بمنطقة دمياط الأزهرية.

وأكد " مرزوق " أن المحافظة حريصة على دعم كافة المؤسسات التعليمية والدينية التي تسهم في بناء الإنسان المصري، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، بما يمثله من قيمة كبيرة في وجدان المصريين.