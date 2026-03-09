قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
الرئيس السيسي : أعظم ما يميز مصر شعبها الأصيل ووعيه المستنير
قالي عليكي سحر وهفكه .. سيدة تتهم دجالا بالاعتداء عليها بأطفيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد قرار شيخ الأزهر.. محافظ الدقهلية يستقبل رئيس المنطقة الأزهرية الجديد

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية الجديد، وذلك عقب صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتعيينه رئيسًا للإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، خلفًا للدكتور محمد رشوان الذي تولى رئاسة منطقة دمياط الأزهرية.

ورحب " المحافظ " برئيس الإدارة المركزية الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يمثل منارة علم ووسطية واعتدال، وله دور وطني كبير في نشر الفكر الصحيح وترسيخ القيم وبناء وعي الأجيال.

وأكد  " مرزوق " تطلعه إلى استمرار التعاون والتنسيق بين محافظة الدقهلية ومنطقة الدقهلية الأزهرية، بما يسهم في خدمة أبناء المحافظة ودعم الرسالة التعليمية والدعوية والتنويرية التي يضطلع بها الأزهر الشريف.

كما وجه " المحافظ " الشكر والتقدير للدكتور محمد رشوان على جهوده خلال فترة عمله بمنطقة الدقهلية الأزهرية، متمنيًا له دوام التوفيق في مهام منصبه الجديد بمنطقة دمياط الأزهرية.

وأكد  "  مرزوق " أن المحافظة حريصة على دعم كافة المؤسسات التعليمية والدينية التي تسهم في بناء الإنسان المصري، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، بما يمثله من قيمة كبيرة في وجدان المصريين.

الدقهليه المنطقه الأزهرية محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

أسعار العملات الأجنبية

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ في جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع بالأسواق| صور

جانب من الفعاليات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يشهدان احتفالية يوم الشهيد بالمسرح المدرسي| صور

محافظ الغربية

إطلاق مبادرات ومعارض موسعة لبيع السلع بأسعار مخفضة في الغربية

بالصور

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عصير الأناناس.. فوائد صحية لا تعلمها

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

BMW i3
BMW i3
BMW i3

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد