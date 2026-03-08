قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

عبر الفيديو كونفرانس..محافظ الدقهلية يشارك في اجتماع مجلس المحافظين

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها توافر السلع والأسواق وضبط الأسعار.

شهد الاجتماع الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ،  واللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة،  واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب من المحافظين تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة، لضمان توافر السلع بصورة دائمة وبأسعار متوازنة، وعدم السماح بأي محاولات لإخفائها أو احتكارها.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية، ومواجهة أي تعمد لإخفاء السلع بمنتهى القوة والحسم، مع إحكام الرقابة على الأسواق لضمان إتاحة كافة السلع في المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظات.

كما أوضح رئيس الوزراء أن استعدادات الحكومة وجهودها الاستباقية أسهمت في توافر أرصدة آمنة ومطمئنة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية تمتد لعدة أشهر، إلى جانب توافر احتياجات مختلف المصانع، مؤكدًا استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الداعمة لاستقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين.

ووجّه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أيضًا بضرورة التفاعل الجاد والسريع مع شكاوى وبلاغات المواطنين الواردة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وسرعة فحصها ميدانيًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، إلى جانب الاستمرار في إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وخاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

واكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن هناك تكليفات واضحة لإدارات المتابعة والتفتيش في كل محافظة، بتحرك فرقها الميدانية يوميًا لمتابعة الأسواق، والوقوف على حجم توافر السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين، وتوازن الأسعار، ورصد أي ممارسات احتكارية ومواجهتها على الفور.

و أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذه الفترة تشهد تكثيف الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديري المديريات، للتأكد من الإعلان عن أسعار مختلف السلع باعتباره أحد أهم آليات ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أهمية متابعة التقارير اليومية الخاصة بكميات السلع في كل محافظة، والمرور المستمر على منافذ البيع المختلفة للتأكد من توافر السلع للمواطنين.

ويأتي اجتماع مجلس المحافظين في إطار المتابعة المستمرة من الحكومة لكافة الملفات الخدمية والمعيشية، والتأكيد على دور المحافظات في حماية المواطنين وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية بصورة مستقرة ومنضبطة.

