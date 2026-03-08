قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الدقهلية.. نجاح قسطرة قلبية بمستشفى ميت غمر المركزي لمريض يعاني من انسداد بالشرايين التاجية

فريق طبي
فريق طبي
همت الحسينى

نجح الفريق الطبي بقسم القلب والقسطرة بمستشفى ميت غمر المركزي في إجراء تدخل علاجي لمريض يعاني من قصور بالشرايين التاجية.


وكان قسم القلب والقسطرة بالمستشفى قد استقبل مريضًا يعاني من قصور بالشرايين التاجية، حيث تم إجراء قسطرة تشخيصية أظهرت وجود انسداد كلي بالشريان التاجي الأيمن، إلى جانب ضيق شديد بالشريان الأيسر، وهي من الحالات الدقيقة التي غالبًا ما يتم عرضها على لجنة جراحة القلب والصدر.
وعلى الفور جرى تجهيز المستلزمات الطبية اللازمة، من بالونات وسلوك دقيقة، وتم إجراء قسطرة علاجية لتوسيع الشريان التاجي الأيمن وإزالة الانسداد الكلي، مع تركيب عدد (2) دعامة دوائية، واستخدام (4) بالونات داخل الشريان، ما ساهم في فتح الشريان واستعادة تدفق الدم إلى عضلة القلب بنجاح.
وأوضح الفريق الطبي أن المريض خرج من الإجراء بحالة جيدة، ويخضع للمتابعة الطبية بالمستشفى.
وضم الفريق الطبي الدكتور أحمد عادل نصرة استشاري القلب والصدر ورئيس قسم القلب والقسطرة، والدكتور محمد عادل أبو الفتوح أخصائي القلب والقسطرة، والدكتور أحمد شلتوت نائب القلب، والدكتورة رنا صيدلي القسطرة، كما شارك من فريق التمريض أسماء محمد عبد المنعم مشرفة قسم القلب والقسطرة، ومنى أحمد عبد الرحيم فنية تمريض ومسؤول الإمداد والتموين، وأسماء جمال السباعي فنية تمريض، إضافة إلى جودة الجبالي كبير فنيي الأشعة.
وأشاد  الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجهود الفريق الطبي بالمستشفى وسرعة التعامل مع الحالة، مثمنًا تكامل العمل بين أعضاء الفريق الطبي بما يسهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى، كما ثمّن جهود إدارة المستشفى.

