تغيير مُثير للجدل في «إكس» .. إلغاء التحكّم بالوضع الداكن يخرج من التطبيق

ألغت منصة "إكس" X، خيار التحكم المباشر في “الوضع الليلي” داخل التطبيق، وهو الميزة التي ظهرت لأول مرة عندما كانت المنصة تعرف باسم تويتر عام 2016.

وكان هذا الوضع، المعروف في معظم التطبيقات باسم “الوضع الداكن”، يتيح للمستخدمين تحويل واجهة التطبيق إلى ألوان داكنة، بهدف تقليل التعرض للضوء الأزرق أثناء الاستخدام، إلى جانب المظهر الجمالي الذي يفضله كثير من المستخدمين.

إكس تلغي خيار “الوضع الليلي” داخل التطبيق وتربطه بإعدادات الهاتف

أوضح نيكيتا بير، رئيس قسم المنتجات في منصة إكس، في تغريدة له بأن التحديث الجديد يجعل التطبيق يتبع إعدادات العرض الخاصة بالجهاز نفسه، بدلا من توفير خيار مستقل داخل التطبيق.

وبموجب هذا التغيير، سيعمل التطبيق تلقائيا بالوضع الداكن إذا كان المستخدم قد فعل “الوضع الداكن” في إعدادات نظام الهاتف.

أما إذا كان الهاتف يعمل بالوضع العادي، فسيظهر التطبيق بنفس النمط، وبالتالي لم يعد بإمكان المستخدمين تغيير هذه الميزة مباشرة من داخل تطبيق إكس.

وقال بير في منشوره: “قم بتفعيل الوضع الداكن على جهازك وسيعمل تطبيق إكس تلقائيا بالوضع الداكن”.

وأضاف أن الميزة أصبحت الآن “تدار على مستوى نظام التشغيل وليس داخل التطبيق، لأن وجودها داخل التطبيق كان غير منطقي وتسبب في مشكلات مختلفة”.

وأشار بير أيضا إلى أن عددا من منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، مثل تيك توك ويوتيوب، تعتمد بالفعل النظام نفسه من خلال مزامنة مظهر التطبيق مع إعدادات عرض الجهاز بدلا من تقديم تحكم منفصل.

الوضع الداكن

ردود فعل متباينة من المستخدمين

أثار التحديث ردود فعل متباينة بين مستخدمي المنصة، إذ أعرب بعضهم عن استيائهم من إلغاء خيار التحكم بالوضع الليلي من داخل التطبيق.

وكتب أحد المستخدمين: “هذا تحديث غير منطقي على الإطلاق، فالتطبيق يعتمد أساسا على النصوص، وسيضطرون في النهاية إلى إعادة الميزة”.

بينما علق مستخدم آخر قائلا: “ليس قرارا جيدا من ناحية التصميم”.

ورد بير على هذه الانتقادات بالقول إن القرار يتماشى مع ما تطبقه منصات أخرى مثل إنستجرام وتيك توك ويوتيوب.

كما طالب بعض المستخدمين بإعادة الميزة، مشيرين إلى أن تفضيلات الوضع الداكن قد تختلف من تطبيق لآخر، وليس بالضرورة أن يرغب المستخدم في تفعيله على مستوى النظام بالكامل.

وبحسب التحديث الجديد، سيعتمد تشغيل الوضع الداكن أو الليلي في تطبيق إكس من الآن فصاعدا على إعدادات الجهاز نفسه، ما يعني اختفاء الخيار المستقل الذي كان متاحا داخل التطبيق سابقا.