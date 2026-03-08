قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس «الوطني الفلسطيني»: جرائم عصابات المستوطنين في الضفة تعبير واضح عن منظومة إرهاب منظم
في اليوم العالمي للمرأة| أمهات مصر: تحية لكل أم تربي الأجيال وتصنع المستقبل
استمرار إغلاق المسجد الأقصى| مصر تحذّر من مخاطر السياسات والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية
خفض وفيات الأمهات.. مجلس الوزراء: إنجازات مصر في تمكين وحماية المرأة تحظى بإشادة المؤسسات الدولية
قصة عم عبد الحميد.. رجل خير في المنوفية وهب حياته لأهل قريته ولم يرزقه الله بأطفال
مصر تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار إغلاق المسجد الأقصى
عايز إتاوة.. ضبط شخص تعدى على قائدي السيارات بسبب الركنة بالقاهرة
في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن
عودة النظام الذكوري .. «الأمم المتحدة» تحذّر من تصاعد التمييز والعنف ضد النساء والفتيات عالميًا
تغيير مُثير للجدل في «إكس» .. إلغاء التحكّم بالوضع الداكن يخرج من التطبيق
إعلام إسرائيلي: تقديرات بأن إيران ستكثف إطلاق النار
عضو بمجلس الخبراء الإيراني: انتخبنا خليفة خامنئي دون الكشف عن هويته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تغيير مُثير للجدل في «إكس» .. إلغاء التحكّم بالوضع الداكن يخرج من التطبيق

إكس
إكس
شيماء عبد المنعم

ألغت منصة "إكس" X، خيار التحكم المباشر في “الوضع الليلي” داخل التطبيق، وهو الميزة التي ظهرت لأول مرة عندما كانت المنصة تعرف باسم تويتر عام 2016. 

وكان هذا الوضع، المعروف في معظم التطبيقات باسم “الوضع الداكن”، يتيح للمستخدمين تحويل واجهة التطبيق إلى ألوان داكنة، بهدف تقليل التعرض للضوء الأزرق أثناء الاستخدام، إلى جانب المظهر الجمالي الذي يفضله كثير من المستخدمين.

إكس تلغي خيار “الوضع الليلي” داخل التطبيق وتربطه بإعدادات الهاتف

أوضح نيكيتا بير، رئيس قسم المنتجات في منصة إكس، في تغريدة له بأن التحديث الجديد يجعل التطبيق يتبع إعدادات العرض الخاصة بالجهاز نفسه، بدلا من توفير خيار مستقل داخل التطبيق.

وبموجب هذا التغيير، سيعمل التطبيق تلقائيا بالوضع الداكن إذا كان المستخدم قد فعل “الوضع الداكن” في إعدادات نظام الهاتف. 

أما إذا كان الهاتف يعمل بالوضع العادي، فسيظهر التطبيق بنفس النمط، وبالتالي لم يعد بإمكان المستخدمين تغيير هذه الميزة مباشرة من داخل تطبيق إكس.

وقال بير في منشوره: “قم بتفعيل الوضع الداكن على جهازك وسيعمل تطبيق إكس تلقائيا بالوضع الداكن”.

وأضاف أن الميزة أصبحت الآن “تدار على مستوى نظام التشغيل وليس داخل التطبيق، لأن وجودها داخل التطبيق كان غير منطقي وتسبب في مشكلات مختلفة”.

وأشار بير أيضا إلى أن عددا من منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، مثل تيك توك ويوتيوب، تعتمد بالفعل النظام نفسه من خلال مزامنة مظهر التطبيق مع إعدادات عرض الجهاز بدلا من تقديم تحكم منفصل.

الوضع الداكن

ردود فعل متباينة من المستخدمين

أثار التحديث ردود فعل متباينة بين مستخدمي المنصة، إذ أعرب بعضهم عن استيائهم من إلغاء خيار التحكم بالوضع الليلي من داخل التطبيق.

وكتب أحد المستخدمين: “هذا تحديث غير منطقي على الإطلاق، فالتطبيق يعتمد أساسا على النصوص، وسيضطرون في النهاية إلى إعادة الميزة”.

بينما علق مستخدم آخر قائلا: “ليس قرارا جيدا من ناحية التصميم”.

ورد بير على هذه الانتقادات بالقول إن القرار يتماشى مع ما تطبقه منصات أخرى مثل إنستجرام وتيك توك ويوتيوب.

كما طالب بعض المستخدمين بإعادة الميزة، مشيرين إلى أن تفضيلات الوضع الداكن قد تختلف من تطبيق لآخر، وليس بالضرورة أن يرغب المستخدم في تفعيله على مستوى النظام بالكامل.

وبحسب التحديث الجديد، سيعتمد تشغيل الوضع الداكن أو الليلي في تطبيق إكس من الآن فصاعدا على إعدادات الجهاز نفسه، ما يعني اختفاء الخيار المستقل الذي كان متاحا داخل التطبيق سابقا.

إكس الوضع الليلي تويتر التحديث الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

ترشيحاتنا

رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم يشهد ختام مسابقة «مدينة التلاوة» بمدينة بدر

رئيس شئون المساجد والقرآن يشهد ختام مسابقة «مدينة التلاوة» بمدينة بدر

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

الأزهر يواصل حملة وعي.. عضو مركز الأزهر للفتوى يفند شبهات إنكار القياس كأحد أدلة التشريع

الأزهر يواصل حملة وعي.. عضو مركز الأزهر للفتوى يفند شبهات إنكار القياس كأحد أدلة التشريع

بالصور

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد