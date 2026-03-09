مجمع كهنة حلوان يلتف حول راعيه الأنبا ميخائيل في عيد تجليسه الثاني

في أجواء تملؤها المحبة الأخوية ودفء اللقاء، احتفل مجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، ظهر اليوم، بالعيد الثاني لتجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقفاً للإيبارشية ورئيساً لدير القديس العظيم الأنبا برسوم.

حيث احتضنت كنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان، هذا المحفل الروحاني، حيث تلاقت قلوب الآباء الكهنة لتعبر بصدق عن تقديرها لراعيها الساهر.

3 محاور للخدمة

تخلل الحفل كلمات نابعة من القلب، حملت في طياتها فيضاً من مشاعر البنوة والوفاء، بينما فتح نيافته قلبه وأذنيه منصتاً بكل حب لتطلعات آباء المجمع ورؤاهم للنهوض بالخدمة والرعاية.

وفي ختام اللقاء، قدم نيافة الأنبا ميخائيل زاداً روحياً ومنهجاً للعمل من خلال كلمة بعنوان "3 محاور للخدمة"، رسم فيها خارطة طريق ترتكز على: (الكرازة، الليتورجيا، والرعاية)، لتمضي الإيبارشية بخطى واثقة نحو نمو روحي أعمق.