سيامة كاهن جديد بكنيسة السيدة العذراء والرسولين بطرس وبولس في هولندا

صلى نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا، اليوم، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والرسولين بطرس وبولس بمدينة بيفيرفايك "Beverwijk" بشمالي هولندا، وشاركه نيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو بإيطاليا، وعقب صلاة الصلح سام نيافتهما الشماس رامي شحاته كاهنًا على الكنيسة ذاته، باسم القس إيليا.

رسامة كاهن جديد

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

ويأتي سيامة القس إيليا في إطار خدمة إيبارشية هولندا ورعايتها المتزايدة لأبنائها، حيث تمثل هذه السيامة دعمًا للعمل الرعوي بالكنيسة، واستمرارًا لرسالة الكنيسة في خدمة الشعب وتعزيز الحياة الروحية لأبنائها في المهجر.