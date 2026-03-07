5 سيارات رياضية "زيرو" تحت المليون جنيه .. بالأسعار

يضم السوق المصري الكثير من السيارات الرياضية، سواء من عائلة الـ SUV أو الكروس أوفر المدمجة، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى التصميم، والارتفاع المناسب، بالإضافة إلى المساحة الرحبة، والتجهيزات المتنوعة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية بأسعار تبدأ من تحت المليون جنيه.

جاك S2

تعتمد السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 709,900 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

زودت شيري تيجو 4 برو بمحرك تيربو رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يمكنه إنتاج قوة قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر 895,000 و 1,000,000 جنيه.

إم جي ZS

تعتمد السيارة إم جي ZS على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 929,990 وصولًا إلى 1,040,000 جنيه.

شانجان سي اس 35 بلس

زودت شانجان سي إس 35 بلس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيبرو، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانًا، و260 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 925,000 و 1,050,000 جنيه.

رينو كارديان

تعتمد رينو كارديان على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 799,900 و 899,900 جنيه.